Life

“Ήλιος”: Συγκλονιστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας απαγορευμένος έρωτας, αποκαλύψεις και ανατροπές την ερχόμενη εβδομάδα στην καθημερινή δραματική σειρά του ΑΝΤ1.

Ανατροπές, διλλήματα και συγκρούσεις κυριαρχούν στα επόμενα επεισόδια επεισόδια της καθημερινής σειράς «Ήλιος», που προβάλλεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή στον ΑΝΤ1, στις 20:00, αμέσως μετά απο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Πάρτε μια γεύση από όσα θα σμυβούν επί της οθόνης....

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 53

Η Εύα, μετά την άσχημη κατάληξη του πάρτι, πέρα απ’ την οργή των γονιών της, έχει να αντιμετωπίσει και ένα βίντεο που την εκθέτει μεθυσμένη στο διαδίκτυο. Κατηγορεί τον Πέτρο γι’ αυτό κι ορκίζεται να τον εκδικηθεί. Ο Φίλιππος αισθάνεται ότι χάνει τον έλεγχο της οικογένειάς του, δεν ξέρει τι να κάνει με τη Λήδα που δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του, ενώ η σχέση του με την Αλίκη κρέμεται από μια κλωστή… Μετά από βασανιστική σκέψη, θα συναντήσει τη Λήδα για να της ανακοινώσει την απόφασή του… Ο Δήμος, αγανακτισμένος με αυτά που περνάει η Νίκη, αποφασίζει να πάει ο ίδιος στην Αστυνομία και ο Δημήτρης κάνει μία αιφνιδιαστική επίσκεψη στο σπίτι της Νίκης…

Τρίτη 1η Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 54

Ο Δημήτρης εξακολουθεί να έχει αμφιβολίες τόσο για τα συναισθήματα της Λήδας απέναντί του, αλλά κυρίως για τα συναισθήματα του Φίλιππου απέναντι στην Λήδα. Έτσι αποφασίζει να βρει τον Φίλιππο και να ξεκαθαρίσει το τοπίο… Η Λήδα βασανίζεται και κάνει σπασμωδικές κινήσεις… Η Αλίκη, από την άλλη, είναι η πρώτη φορά που συνειδητοποιεί πόσο την έχει κουράσει η σχέση της με τον Φίλιππο… Ο Δήμος προσπαθεί πάση θυσία να βοηθήσει την Νίκη, όμως ο Αντρέας θα βρει τον τρόπο να τον απειλήσει να μείνει μακριά της... Η Νίκη είναι αποφασισμένη να τα καταφέρει μόνη της. Ένα ξέσπασμά της, όμως, στο σχολείο, θα θέσει σε κίνδυνο την δουλειά της. Ο Φίλιππος θα πάρει ένα σημαντικό ρίσκο για να καταφέρει να πάρει δάνειο από την τράπεζα, ενώ μια απόφαση της Αλίκης θα τον αιφνιδιάσει…

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 55

Η Λήδα κάνει σχέδια για το μέλλον της με τον Δημήτρη, ενώ αγωνίζεται να βγάλει οριστικά τον Φίλιππο από το μυαλό της... Η βίαιη συμπεριφορά του Αντρέα θα οδηγήσει αυτή τη φορά τη Νίκη στο νοσοκομείο… Ο Δήμος, έξαλλος πια, απειλεί τον Ανδρέα ευθέως αδιαφορώντας για τις συνέπειες… Ο Φίλιππος είναι πρώτη φορά πραγματικά αισιόδοξος για την πορεία της νέας του εταιρείας, αλλά θα πρέπει να παλέψει για να κερδίσει την οικογένειά του. Η επέτειος του γάμου του με την Αλίκη θα είναι διαφορετική από ό,τι ήταν στο παρελθόν, αλλά εκείνος θα κάνει τα πάντα για να ξεχάσουν ό,τι τους βαραίνει και να κοιτάξουν μόνο μπροστά… Το παρελθόν, όμως, για άλλη μια φορά θα τον αιφνιδιάσει. Και αυτή η φορά θα είναι καθοριστική…

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 56

Ο Φίλιππος και η Λήδα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις τύψεις τους για αυτό που συνέβη μεταξύ τους… Ο Δημήτρης με τον Δήμο δίνουν αγώνα για να βοηθήσουν την Νίκη, η οποία βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο και αρνείται να πει την αλήθεια για τον Αντρέα. Η Αλίκη, θέλοντας να δείξει στον Φίλιππο ότι τον στηρίζει ολοκληρωτικά, είναι έτοιμη να υπογράψει για την υποθήκη του σπιτιού τους. Ο Κοντογιάννης βρίσκει στοιχεία για τις κινήσεις του Φιλίππου και ανακαλύπτει την απάτη που έκανε προς την τράπεζα. Η μέρα για τη μετακόμιση του Δημήτρη και της Λήδας στο καινούργιο τους σπίτι έχει φτάσει… Ο Δημήτρης είναι πανευτυχής, αλλά η Λήδα δεν μπορεί να χαρεί το ίδιο… Αποφασίζει να του πει την αλήθεια για ό,τι συνέβη με τον Φίλιππο το προηγούμενο βράδυ…

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 57

Η αντίδραση του Δημήτρη στην εξομολόγηση της Λήδας είναι έντονη και τελεσίδικη. Σε μια παρόρμηση της στιγμής, επισκέπτεται την Αλίκη, έτοιμος να της πει όλα όσα έμαθε για τη Λήδα και τον Φίλιππο... Ο Πέτρος, για άλλη μια φορά, νιώθει να ανατρέπονται όλα στη ζωή του, ενώ ο Αντώνης προσπαθεί να καταλάβει τι ήταν αυτό που μπήκε ανάμεσα στον Δημήτρη και την Λήδα και τους χώρισε τόσο ξαφνικά. Η σύγκρουση ανάμεσα στον Δημήτρη και τον Φίλιππο δεν θα αργήσει να συμβεί και θα είναι έντονη… Η Νίκη, μετά από προτροπή του Δήμου και επειδή πλέον φοβάται για τη ζωή της, είναι έτοιμη να καταγγείλει στην αστυνομία τη βίαιη συμπεριφορά του Αντρέα. Ο Φίλιππος αποφασίζει να μιλήσει στην Αλίκη…

Gallery