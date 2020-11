Life

“Η Βασίλισσα της Καρδιάς”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Μυστήριο, πάθη, ανατροπές και συνωμοσίες στα νέα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Καθηλωτικά είναι τα νέα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1 “Η Βασίλισσα της Καρδιάς”, που προβάλλεται καθημερινά, απο Δευτέρα έως κα ιΠαρασκευή, στις 16:10.

Δείτε τις περιλήψεις των επόμενων επεισοδίων...

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: Η Ρέινα ζητάει από τον Χαβιέρ να της μιλήσει για τη γυναίκα που αγαπούσε τόσο πολύ, ενώ ο Βίκτορ ανακαλύπτει ότι η Εστεφάνια είναι η Βασίλισσα των Διαμαντιών. Η Σμιθ βρίσκει τον Χαβιέρ και τη Ρέινα και τον συλλαμβάνει. Η Ντελφίνα συναντά την Κόνι και της ζητάει να δουλέψει γι' αυτήν. Η Εστεφάνια παραδίδει το Κόκκινο Διαμάντι στον Βίκτορ και εκείνος της αποκαλύπτει ότι σκότωσε τον Λόπεζ. Η Ρέινα ανακοινώνει το λανσάρισμα της νέας συλλογή της. Ο Χουάν βοηθάει τον Χαβιέρ να δραπετεύσει από την υπηρεσία . Ο Βίκτορ λέει στη Ρέινα να μην περιμένει διαζύγιο γιατί δεν θα την χωρίσει ποτέ.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου: Ο Βίκτορ υποψιάζεται ότι η Ρέινα έχει εραστή. Η Εστεφάνια ζητά από τον Χαβιέρ να σταματήσει να βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο. Η Κόνι ανακαλύπτει ότι ο Ισιντό δουλεύει για τον Βίκτορ. Η Ρέινα λέει στον Χαβιέρ ότι ζήτησε από τον Βίκτορ διαζύγιο επειδή θέλει να είναι μαζί του. Όμως αργότερα τον βλέπει να φιλιέται με την Εστεφάνια. Η Σμιθ πιστεύει ότι ο Αντρές είναι ο δολοφόνος που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη Ρέινα. Η Εστεφάνια διατάζει τους άντρες της να απαγάγουν τη γιαγιά του Βίκτορ και μετά του ζητά το στέμμα ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση της. Η Ρέινα ζητάει από τον Βίκτορ να της δώσει άλλη μια ευκαιρία.

Η Ρέινα ρωτάει τον Βίκτορ τι έκανε στον Νικολά Νούνιεζ, αλλά αυτός απαντά ότι αυτή έδωσε την εντολή να τον σκοτώσει. Η γιαγιά του Βίκτορ λέει στην Εστεφάνια ότι ο εγγονός της την αγαπούσε. Η Ντελφίνα κατηγορεί τον Βίκτορ γιατί τα ξαναβρήκε με τη γυναίκα του. Ο Χαβιέρ εξομολογείται στη Ρέινα τον έρωτα του.

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου: Ο Βίκτορ συνειδητοποιεί ότι η Εστεφάνια τον ξεγέλασε και πήρε το αληθινό στέμμα. Η Ρέινα λέει στον Χαβιέρ ότι ο Νικολά Νούνιεζ της τηλεφώνησε. Η Σμιθ ενημερώνει τον Χαβιέρ ότι ο πράκτορας Φρανκ Μαρίνο είναι αυτός που παρίστανε τον Νικολά Νούνιεζ. Αργότερα, ο Χαβιέρ έρχεται σε αντιπαράθεση με τον πράκτορα. Η Ρέινα ζητά από τον Χαβιέρ να την αφήσει μόνη και να μην την πλησιάσει ξανά. Η Κάρμεν προειδοποιεί τη Δελφίνα λέγοντας της ότι διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο. Η Εστεφάνια κάνει μια τρομακτική ανακάλυψη που αφορά τον Βίκτορ και αυτός συνειδητοποιεί ότι εκείνη έμαθε το μυστικό του.

Ο Χαβιέρ ενημερώνει τον Βίκτορ ότι ο Νικόλας δεν πέθανε, ενώ ο Φρανκ προειδοποιεί τη Ρέινα ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεται τον πρώτο. Ο Βίκτορ λέει στη Ρέινα ότι ξέρει όλη την αλήθεια και θα τη συγχωρέσει, αρκεί να κοιμάται μαζί του. Ο Χαβιέρ ανακαλύπτει την αποθήκη όπου ο Βίκτορ κρύβει τα θύματα του.