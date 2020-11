Κοινωνία

ΓΓΠΠ: Σχέδιο “Βορέας” για έκτακτες ανάγκες από χιονοπτώσεις - παγετό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Θωρακίζεται η χώρα έναντι κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το πρώτο γενικό σχέδιο με την κωδική ονομασία «Βορέας» για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.

Ο σκοπός του Γενικού Σχεδίου είναι η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διοίκησης:

για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων Πολιτικής Προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους από τους επιχειρησιακά εμπλεκομένους φορείς, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου γενικού σχεδίου, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σημείωσε: «Το νέο Σχέδιο «Βορέας» έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά κρίσιμων Γενικών Σχεδίων για τη θωράκιση της χώρας έναντι κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές που έχει επεξεργαστεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μετά από τα Σχέδια «Εγκέλαδος» (σεισμοί), «Δάρδανος» (πλημμύρες), «Ιόλαος» (δασικές πυρκαγιές), «Τάλως» (ηφαιστειακή δραστηριότητα), καθώς και «Ηράκλειτος» (τεχνολογικά ατυχήματα), θέτουμε στη διάθεση όλων των συναρμόδιων φορέων ένα πλήρες, αναλυτικό σχέδιο δράσεων ετοιμότητας, αλλά και ένα συνεκτικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών και των συνεπειών που μπορούν να προκύψουν από φαινόμενα χιονοπτώσεων και παγετού. Ενόψει του χειμώνα, λοιπόν, ενισχύουμε τις δυνάμεις μας, προετοιμαζόμαστε έγκαιρα και για πρώτη φορά, όλοι οι φορείς Πολιτικής Προστασίας λειτουργούν συντονισμένα, στη βάση ενός κοινού Σχεδίου προετοιμασίας και ενεργειών που δεν επιτρέπει αλληλοεπικαλύψεις και διάχυση της ευθύνης».

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού, οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να ολοκληρώσουν εντός μηνός το σχετικό σχεδιασμό τους.

Αντίγραφο του εγκεκριμένου από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Γενικού Σχεδίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» με ΑΔΑ 6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ στην ενότητα «Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών» (σύνδεσμος).

Σημειώνεται ότι ο «Βορέας» στην ελληνική μυθολογία ήταν ο θεός του βόρειου ανέμου και του χειμώνα, του χιονιού και του πάγου.