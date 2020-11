Life

Η Κέιτ Χάντσον μιλά για τα παιδιά της και τους... τρόπους τους!

Ορισμένα πράγματα δεν τα διαπραγματεύομαι με τα παιδιά μου, τονίζει η διάσημη ηθοποιός.

Για τη σχέση της με τα παιδιά της μιλάει η ηθοποιός Κέιτ Χάντσον και λέει ότι όπου πρέπει είναι «αυστηρή μητέρα». Η ηθοποιός είναι μητέρα τριών παιδιών των Ράιντερ Ρόμπινσον, Ράνι Ρόουζ και Μπίνγκχαμ Χον.

Μιλώντας στο περιοδικό People η Χάντσον είπε: «Είναι κάποια πράγματα στα οποία είμαι αυστηρή. Εκεί που είμαι αυστηρή είναι γιατί έχω θέσει κάποιους κανόνες. Ορισμένα πράγματα δεν τα διαπραγματεύομαι με τα παιδιά μου. Έχω καταλάβει ότι όταν ακολουθείς αυτό το πρότυπο τότε δεν καταλήγεις σε μακρόχρονες διαπραγματεύσεις. Όταν λέω όχι, έχει τελειώσει».

Η ηθοποιός, με αφορμή τη συνεργασία της με την πλατφόρμα ευεξίας WW, είπε ότι η ίδια εκτιμά τη ρουτίνα στην ευεξία και στην γονική φροντίδα, συμπληρώνοντας ότι οι γονείς «πρέπει να δημιουργήσουν λογικά όρια [και] να βάλουν κάποιες γραμμές, ώστε τα παιδιά να δοκιμαστούν σ' αυτά».

«Και αυτό, νομίζω, είναι ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξής τους. Πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν για κάτι. Και το πώς όλο αυτό το χειρίζεσαι ως γονέας είναι ένα τεράστιο μέρος της ανατροφής» τόνισε η Χάντσον, προσθέτοντας ότι είναι «πολύ, πολύ αυστηρή σχετικά με τους τρόπους», σημειώνοντας ότι δεν δείχνει καμία ανοχή στα ψέματα - μεγάλα ή μικρά.

Ωστόσο συμπλήρωσε ότι δεν είναι σε όλα αυστηρή και πως δίνει χώρο στα παιδιά της να κάνουν λάθη, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Όσον αφορά τα συναισθήματα... Είμαι πολύ ανοιχτή. Δίνω στα παιδιά μου πολύ χώρο για να κάνουν λάθη», είπε η ηθοποιός και τόνισε: «Όλοι πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό και να νιώθουμε καλά για αυτό που κάνουμε και να αφήνουμε τους ανθρώπους να ζουν με τον τρόπο που θέλουν».