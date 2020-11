Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Αναλυτικά οι περιοχές όπου εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Δραματική είναι η κατάσταση στην χώρα λόγω κορονοϊού, καθώς το τελευταίο 24ωρο έχασαν την μάχη ακόμα 101 άνθρωποι, ενώ 607 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Την ίδια ώρα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2013 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα.

Από τα 2013 κρούσματα, τα 14 εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας.

Η γεωγραφική κατανομή των εγχώριων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

319 κρούσματα από την Περιφέρεια Αττικής

545 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

18 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

12 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας

22 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

15 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

40 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

26 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

5 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

65 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

22 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας

19 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

51 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Καλύμνου

20 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

3 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

39 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

22 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

12 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

106 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου

10 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Λευκάδας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Λήμνου

80 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

46 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

73 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

70 κρούσματα από την Π.Ε. Πιερίας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

12 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

5 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

97 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

19 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

4 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

34 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Φωκίδας

73 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

16 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

1 κρούσμα στην Π.Ε. Χίου

53 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η ημερίσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης: