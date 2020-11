Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: περιπολία με σκάφος του Λιμενικού ανοιχτά της Λέσβου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι προσφυγικές ροές στα νησιά μας σε σχέση με πέρυσι, έχουν μειωθεί έως και 90%.