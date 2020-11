Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: απρόσμενη ήττα από τη Λετονία

Κατώτερη των περιστάσεων η Εθνική μας, επέτρεψε στους Λετονούς να πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη τους στα προκριματικά και πρώτη απέναντι στην Ελλάδα στην Ιστορία.

Κατώτερη των περιστάσεων, σε επίθεση και άμυνα, αποδείχτηκε η εθνική στον πρώτο αγώνα της στο «παράθυρο» του Νοεμβρίου και ηττήθηκε με 66-77 από την ουραγό και χωρίς νίκη πριν το τζάμπολ Λετονία, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 8ου ομίλου, στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2022.

Όχι μόνο δεν αξιοποίησε την ευκαιρία να κάνει το πλέον καθοριστικό βήμα για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκριση στην τελική φάση, αλλά πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της επιτρέποντας στους Λετονούς να πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη τους στα προκριματικά και πρώτη απέναντι στην Ελλάδα στην Ιστορία, στις τρεις μεταξύ τους αναμετρήσεις μέχρι σήμερα.

Μόνο ο Δημήτρης Αγραβάνης, με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, ξεχώρισε από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο "Sports Hall Hills" του Σεράγεβου, την ώρα που ο Μάρτινς Λάκσα αναδείχτηκε σε «ήρωα» των Λετονών, με 19 πόντους με 4/4 τρίποντα.

Η εθνική μετρά πλέον 2 νίκες - 1 ήττα και την Κυριακή (29/11, 19:00) αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία, πάλι στο Σεράγεβο.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 30-42, 50-64, 66-77