Πέθανε ο Βασίλης Πάικος

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα του θανάτου του. Που και πότε θα γίνει η κηδεία.

"Έφυγε", σήμερα, από τη ζωή ο δημοσιογράφος Βασίλης Πάικος. Η κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα στο νεκροταφείο Ζωγράφου.

Ο Βασίλης Πάικος αρθρογραφούσε επί χρόνια στην ΑΥΓΗ, ενώ ήταν σύμβουλος έκδοσης στην εφημερίδα.

Παράλληλα ήταν ένας από τους πρωτεργάτες του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9,84.

Στην ΑΥΓΗ έγραψε το τελευταίο του άρθρο στις 26 Ιουλίου.

Συλλυπητήρια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Μέσω του Twitter εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα "ειλικρινή συλλυπητήριά" του στους οικείους του Βασίλη Πάικου, για τον οποίον επισημαίνει ότι "αν και πολιτικά διαφωνούσαμε, εκτιμούσα πάντα το ήθος, τη μετριοπάθεια, και κυρίως την ευγένεια με την οποία ασκούσε το λειτούργημα της δημοσιογραφίας".

Συλλυπητήριο μήνυμα του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Βασίλη Πάικου, ενός ξεχωριστού δημοσιογράφου και σκεπτόμενου πολίτη.

Ο Βασίλης Πάικος εμπνεόμενος πάντα από δημοκρατικές αρχές και με σπάνια ευρύτητα γνώσεων κράτησε ψηλά την τιμή της δημοσιογραφίας σε μια εποχή που δοκιμαζόταν και δοκιμάζεται έντονα.

Πέρα όμως από δημοσιογράφος, ήταν και ένας μεγάλος δάσκαλος για εκατοντάδες νέους και αποτελούσε ο ίδιος με το παράδειγμά του πηγή έμπνευσης για όλους όσους είχαν την τύχει να μαθητεύσουν δίπλα του.

Σε όλη του τη διαδρομή κινήθηκε απαρέγκλιτα στη βάση των αξιών της Αριστεράς και του δημοκρατικού διαλόγου, ενώ στάθηκε με θάρρος πάντοτε, ακόμα και σε στιγμές που δεν ήταν κάτι εύκολο ή αυτονόητο, απέναντι σε φαινόμενα ρατσισμού, εθνικισμού και μισαλλοδοξίας.

Θα τον θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και εκτίμηση, με την ελπίδα πως οι νέοι δημοσιογράφοι που δεν τον γνώρισαν να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

Εκφράζουμε συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του."