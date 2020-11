Οικονομία

ΔΕΗ: αναβάθμισε την πιστοληπτική της ικανότητα η Standard & Poor's

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στην ανακοίνωση του ο οίκος αξιολόγησης. Τι δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σε αναβάθμιση της εταιρικής πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ κατά δύο βαθμίδες, σε Β από CCC+ προχώρησε ο οίκος S&P, γεγονός που οδηγεί σε συνολική αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της επιχείρησης σε Β από Β-.

«Η ΔΕΗ ανεβαίνει ένα ακόμα σκαλί με την αναβάθμισή της από την Standard & Poor's. Αυτό επιβραβεύει τις επιλογές της διοίκησης της ΔΕΗ και στέλνει ένα ακόμα θετικό μήνυμα για την επιχείρηση. Αποτελεί επίσης απάντηση και στους καταστροφολόγους του ΣΥΡΙΖΑ, που την οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού. Η ΔΕΗ εκσυγχρονίζεται με έργο!», επισημαίνει σε σχετική δήλωση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με την S&P, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ η αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες στο εταιρικό αξιόχρεο επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική επανατοποθέτησης της επιχείρησης και η βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής αγοράς ενέργειας, έχουν αλλάξει την ανταγωνιστική της θέση και έχουν μειώσει τις προηγούμενες ανησυχίες για τη ρευστότητά της και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.

Η σταθερή προοπτική υπογραμμίζει την πεποίθηση της S&P ότι η ΔΕΗ θα συνεχίσει να υλοποιεί το σχέδιο μετασχηματισμού της, με επαρκή ρευστότητα και βελτιωμένα περιθώρια κερδοφορίας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΔΕΗ να στρέψει το παραγωγικό της μείγμα σε χαμηλότερες εκπομπές ρύπων (CO2) ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της.

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της η S&P, αναμένει σημαντική αύξηση στα EBITDA και βελτίωση στα πιστωτικά μεγέθη, τα οποία υποστηρίζονται από τη μεγαλύτερη κερδοφορία, καθώς η ΔΕΗ επισπεύδει το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της και αλλάζει την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά λιανικής.