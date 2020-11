Αθλητικά

Παναθηναϊκός: επιτέλους νίκη για τον “εξάστερο”

Οι «πράσινοι» πάτησαν…. γκάζι από το ξεκίνημα και δεν άφησαν πολλά περιθώρια στη φορμαρισμένη Μπάγερν Μονάχου.

Από τις 22 Οκτωβρίου είχε να δοκιμάσει τη γεύση της νίκης στη Euroleague o Παναθηναϊκός και έμελλε να την ξαναγευτεί απόψε, με 83-76, μετά από 36 ημέρες, στο ΟΑΚΑ, και μάλιστα απέναντι στην την ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης φέτος, Μπάγερν Μονάχου.

Ακόμη κι όταν ο Ρέινολντς μείωσε στους 2 πόντους (72-70) στα 3:30΄΄ πριν τη λήξη, ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να διατηρήσει το προβάδισμα, αφού ο πρώτος σκόρερ του, Νεμάνια Νέντοβιτς (17π., 6ασ., 3κλ.), ευστόχησε σε τρίποντο και αμέσως μετά σε δίποντο.

Οι «πράσινοι», χάρη και στα 10 εύστοχα τρίποντα, έφτασαν τις 3 νίκες σε 9 αγώνες τους στη Euroleague. Ο Χάουαρντ Σαντ-Ροος ήταν άξιος συμπαραστάτης του Νέντοβιτς με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα, ενώ από 12 πόντους πρόσθεσαν οι Ιωάννης Παπαπέτρου και Γιώργος Παπαγιάννης.

Οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι συμβιβάστηκαν με τη 2η διαδοχική ήττα τους (ηττήθηκαν εντός έδρας από την ΤΣΣΚΑ την περασμένη εβδομάδα) και 4η σε σύνολο 11 αναμετρήσεων. Πρώτος σκόρερ της γερμανικής ομάδας αναδείχτηκε ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς με 20 πόντους και 6 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 44-35, 60-54, 83-76