Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος: Η επίσημη ανακοίνωση για την υγεία του

Η απάντηση της Εκκλησίας της Αλβανίας σε σχετικά δημοσιεύματα.

Απάντηση στα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο να έχει ανεβάσει πυρετό έδωσε, επισήμως, η Εκκλησία της Αλβανίας ως συνέχεια αυτής που έδωσε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας και Διευθύντρια ΜΕΘ του Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός", Αναστασία Κοτανίδου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος παραμένει εις κατ’ οίκον περιορισμό στην Αθήνα. Οι μικροβιολογικές του εξετάσεις είναι άριστες. Με την πάροδο του χρόνου αναμένεται πλήρης αποκατάσταση της υγείας του. Ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον των πολυάριθμων φίλων, «τη ελπίδι χαίροντες, τη θλίψει υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες».