Αμερικανικές εκλογές: η ανακαταμέτρηση στο Ουισκόνσιν αύξησε το προβάδισμα του Μπάιντεν

Η εκστρατεία του Τραμπ απαίτησε να γίνει ανακαταμέτρηση στις δύο πολυπληθέστερες κομητείες στο Ουισκόνσιν, που παραδοσιακά αποτελούν οχυρά των Δημοκρατικών.

Η ανακαταμέτρηση των ψήφων που κατατέθηκαν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στη μεγαλύτερη κομητεία του Ουισκόνσιν, που απαίτησε η εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώθηκε χθες Παρασκευή: το αποτέλεσμά της ήταν ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν να κερδίσει ψήφους.

Μετά την ανακαταμέτρηση στην κομητεία Μιλγουόκι, ο Μπάιντεν είχε καθαρό κέρδος 132 ψήφων, επί συνόλου σχεδόν 460.000. Συνολικά, στον πρώην αντιπρόεδρο του Μπαράκ Ομπάμα δόθηκαν άλλες 257 ψήφοι έναντι επιπλέον 125 του Τραμπ.

Η εκστρατεία του επιχειρηματία των ακινήτων απαίτησε να γίνει ανακαταμέτρηση στις δύο πολυπληθέστερες κομητείες στο Ουισκόνσιν, που παραδοσιακά αποτελούν οχυρά των Δημοκρατικών, αφού ηττήθηκε στην πολιτεία με διαφορά περίπου 20.000 ψήφων. Οι δύο διαδικασίες ανακαταμέτρησης θα κοστίσουν 3 εκατομμύρια δολάρια στην εκστρατεία του Τραμπ. Η κομητεία Ντέιν αναμένεται να έχει ολοκληρώσει τη δική της αύριο Κυριακή.

Συνολικά, ο Μπάιντεν επικράτησε στις εκλογές εξασφαλίζοντας 306 εκλέκτορες — αρκετά περισσότερους από τους 270 που χρειαζόταν — έναντι 232 του Τραμπ. Ο Δημοκρατικός κέρδισε επίσης με μεγάλη διαφορά (πάνω από 6 εκατομμύρια) σε αριθμό ψήφων, κάτι πάντως που με δεδομένο το αμερικανικό εκλογικό σύστημα δεν έχει πρακτική αξία. Ο Τζορτζ Κρίστενσον, αξιωματούχος στην κομητεία Μιλγουόκι, τόνισε μετά την αποπεράτωση της ανακαταμέτρησης ότι «έδειξε αυτό που ξέραμε ήδη: οι εκλογές στην κομητεία Μιλγουόκι είναι δίκαιες, διαφανείς, ακριβείς και ασφαλείς».

Η εκστρατεία του Τραμπ σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας συνολικά στην πολιτεία Ουισκόνσιν, αλλά ο χρόνος εξαντλείται. Η πολιτεία θα επικυρώσει επίσημα και οριστικά το αποτέλεσμα την Τρίτη.