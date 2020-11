Αθλητικά

Πλατινί και Μπλάτερ διώκονται για απάτη

Οι δύο άνδρες διώκονται για «απάτη» και «παραβίαση εμπιστοσύνης» στην Ελβετία, μετά τη διεύρυνση της εναντίον τους έρευνας για «αθέμιτη διαχείριση».

Μισέλ Πλατινί και Σεπ Μπλάτερ διώκονται για «απάτη» και «παραβίαση εμπιστοσύνης» στην Ελβετία, μετά τη διεύρυνση της εναντίον τους έρευνας για «αθέμιτη διαχείριση», μέσω της οποίας ολοκληρώθηκε το 2015 η παραγοντική σταδιοδρομία τους στην ποδόσφαιρο.

Επί του παρόντος, ωστόσο, δεν έχει προκύψει κανένα νέο στοιχείο σε αυτήν την περίπτωση, όσον αφορά την πληρωμή από τη FIFA, 2 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (1,8 εκατ. ευρώ) στον Μισέλ Πλατινί στις αρχές του 2011, όπως ανέφερε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), με πρόσβαση στην υπόθεση. Το γραφείο της ελβετικής εισαγγελίας (MPC), που βρίσκεται σε... αναταραχή λόγω κατηγοριών συμπαιγνίας με τη FIFA, που στοχεύουν τον πρώην πρόεδρό της, αναζητά επιπλέον αποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο καταβλήθηκε το συγκεκριμένο ποσό.«Έχουμε την αίσθηση ότι το MPC διατηρεί "ζωντανή" αυτήν την πενταετή διαδικασία με τεχνητούς τρόπους, επιδιώκοντας την επέκταση των κατηγοριών» ανέφερε ο Πλατινί σε δήλωσή του στο AFP.

Ποινικά, η διαδικασία για τους δύο πρώην προέδρους των UEFA και FIFA δεν έχει αλλάξει: Αυτές οι (συνολικά) τρεις κατηγορίες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών, σύμφωνα με τον ελβετικό ποινικό κώδικα, συμπεριλαμβανομένης και της κατηγορίας της «πλαστογράφησης» που έχει προστεθεί στο φάκελο του Πλατινί. Σε ότι αφορά το ποδόσφαιρο,η μακρά φάση έρευνας επεκτείνει τον αποκλεισμό του Γάλλου από την εμπλοκή του με ποδοσφαιρικούς οργανισμούς, αν και η ποινή που του επιβλήθηκε από τα πειθαρχικά όργανα της FIFA έληξε πέρυσι. Ο δε Μπλάτερ Ελβετός, ενεπλάκη και σε άλλα θέματα διαφθοράς, που ξεκίνησαν λίγους μήνες πριν από την έναρξη της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Πρώην «σύμμαχοι» που έχουν γίνει πλέον «εχθροί», οι Σεπ Μπλάτερ και Μισέλ Πλατινί, υποστηρίζουν από την αρχή πως το συγκεκριμένο ποσό αφορά την πληρωμή του για συμβουλευτική εργασία που παρείχε ο Γάλλος στη FIFA την περίοδο 1999-2002. «Δεν έχω τίποτα να ντρέπομαι για την καθυστερημένη πληρωμή μισθών βάσει μίας αμοιβαίας συμφωνίας», επιβεβαίωσε εκ νέου την Παρασκευή (27/11) ο πρώην πρόεδρος της FIFA, σε δήλωσή του προς το AFP.

Σύμφωνα με τους δύο άνδρες, μεταξύ τους η συμφωνία χρονολογείται από την άνοιξη του 1998: Ο Μπλάτερ, που προσχώρησε στη FIFA το 1975 ως διευθυντής ανάπτυξης, αλλά δεν είχε αθλητική νομιμότητα, ζήτησε την υποστήριξη του Πλατινί για να αναλάβει επικεφαλής.

Η FIFA, με επικεφαλής τον Τζιάνι Ινφαντίνο από το 2016, δεν αναγνωρίζει κάτι τέτοιο και κάνει λόγο για «απουσία γραπτής σύμβασης σε αναφορά σε τέτοιες αμοιβές εκείνη την εποχή», ζητώντας αποζημίωση από τον Μισέλ Πλατινί ενώπιον της ελβετικής αστικής δικαιοσύνης. Η υπόθεση είναι ακόμη πιο περίπλοκη, δεδομένου ότι υπάρχει όντως μια γραπτή «σύμβαση» που υπογράφηκε το 1999, μετά την ανάδειξη του Σεπ Μπλάτερ στην προεδρία της FIFA, αλλά προβλέπει μισθό 300.000 ελβετικών φράγκων ετησίως για τον Πλατινί.

Τόσο ο Πλατινί όσο και ο Μπλάτερ, στις απολογίες τους εξήγησαν το «κενό» αυτό αναφερόμενοι στα «προβλήματα ρευστότητας» που αντιμετώπισε η FIFA εκείνη την περίοδο. Ως εκ τούτου, περίμεναν ότι ο πρόσθετος μισθός θα καταβληθεί αργότερα και γι’ αυτό δεν προσδιορίστηκε χρονικά, όπως αναφέρθηκε κι από το CAS σε απόφαση που εκδόθηκε το 2016. Εκτός από τον συγκεκριμένο φάκελο, που επικεντρώνεται επίσης στον πρώην γενικό γραμματέα της FIFA Ζερόμ Βαλκέ και τον πρώην οικονομικό διευθυντή Μάρκους Κάτνερ, η ελβετική δικαιοσύνη έχει ξεκινήσει την τελευταία πενταετία περίπου 20 διαδικασίες, που συνδέονται με ενδεχόμενη «διαφθορά» στην παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία. Οι μοναδικοί που έχουν βγει πλέον εκτός «κάδρου» είναι ο Βαλκέ και το αφεντικό της Παρί Σεν Ζερμέν και της beInMedia Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, οι οποίοι απαλλάχθηκαν στα τέλη Οκτώβρη, για την υπόθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.