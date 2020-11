Παράξενα

Βρέθηκε σκελετός φάλαινας 5.000 χρόνων (εικόνες)

Ένας τέλεια διατηρημένος σκελετός φάλαινας, που πιστεύεται ότι έζησε πριν 3.000 με 5.000 χρόνια, ανακαλύφθηκε στην Ταϊλάνδη.

Τα οστά βρέθηκαν στις αρχές Νοεμβρίου περίπου 12 χιλιόμετρα (7,5 μίλια) από την ακτή δυτικά της Μπανγκόκ. Ο σκελετός μήκους 12 μέτρων θεωρείται ότι ανήκει σε φάλαινα Bryde.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι το εν λόγω εύρημα ανοίγει "ένα παράθυρο στο παρελθόν", το οποίο μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία για τη στάθμη της θάλασσας και τη βιοποικιλότητα.

Τα οστά αυτά αποτελούν "ένα σπάνιο εύρημα", δήλωσε ο ερευνητής Marcus Chua του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης στο BBC. "Υπάρχουν λίγα υπο-απολιθώματα φαλαινών στην Ασία", είπε, και ακόμη λιγότερα είναι "σε τόσο καλή κατάσταση".

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο υπουργός Περιβάλλοντος της Ταϊλάνδης Varawut Silpa-archa δείχνουν ότι τα οστά είναι ανέπαφα. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερο από το 80% του σκελετού έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένων των σπονδύλων, των πλευρών, των πτερυγίων και μιας ωμοπλάτης. Μόνο το κεφάλι του σκελετού εκτιμάται ότι έχει μήκος περίπου 3 μέτρα.

Ο κ. Chua τόνισε ότι η ανακάλυψη θα επιτρέψει στους ερευνητές να μάθουν περισσότερα για το συγκεκριμένο είδος φαλαινών και να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν διαφορές σε σύγκριση με τις σημερινές φάλαινες Bryde. Ο σκελετός θα παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις «παλαιοβιολογικές και γεωλογικές συνθήκες εκείνη την εποχή, συμπεριλαμβανομένης της στάθμης της θάλασσας, των τύπων ιζημάτων και των βιολογικών κοινοτήτων εκείνη την εποχή».

Οι φάλαινες Bryde, που ζουν σε ζεστά, εύκρατα και τροπικά νερά, βρίσκονται ακόμα και σήμερα στις θάλασσες της Ταϊλάνδης.