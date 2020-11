Υγεία - Περιβάλλον

Κοινέζοι ερευνητές: ο κορονοϊός προήλθε από την Ινδία ή και την Ελλάδα!

Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν τώρα ότι ο κορονοϊός προήλθε από την Ινδία, ενώ βάζουν στο “κάδρο” άλλες επτά χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα!

Μια ομάδα από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών υποστηρίζει ότι ο ιός πιθανότατα προήλθε από την Ινδία το καλοκαίρι του 2019, όταν πιθανότατα πέρασε από τα ζώα στους ανθρώπους μέσω μολυσμένου νερού.

Ωστόσο, ο David Robertson, ειδικός από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, χαρακτήρισε την έρευνα «ελαττωματική» και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν προσθέτει τίποτα στην έρευνα για τον Covid».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι κινεζικές αρχές ρίχνουν το φταίξιμο αλλού, υποδηλώνοντας σε μεγάλο βαθμό χωρίς στοιχεία, ότι τόσο η Ιταλία όσο και η… Ελλάδα θα μπορούσαν να είναι ο τόπος της αρχικής μόλυνσης.

Στην έρευνά της η κινεζική ομάδα χρησιμοποιεί φυλογενετική ανάλυση, μια μελέτη για το πώς μεταλλάσσεται ένας ιός, για να προσπαθήσει να εντοπίσει την προέλευση του Covid-19.

Οι ιοί, όπως όλα τα κύτταρα, μεταλλάσσονται καθώς αναπαράγονται, πράγμα που σημαίνει ότι μικροσκοπικές αλλαγές συμβαίνουν στο DNA τους κάθε φορά που αναπαράγονται. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πρέπει επομένως να είναι δυνατό να εντοπιστεί η αρχική έκδοση του ιού βρίσκοντας το δείγμα με τις λιγότερες μεταλλάξεις.

Λένε ότι η χρήση αυτής της μεθόδου αποκλείει το ενδεχόμενο ο ιός που βρέθηκε στη Γουχάν να είναι ο «αρχικός» ιός, και αντ 'αυτού στρέφουν τα… βέλη τους σε οκτώ άλλες χώρες: Μπαγκλαντές, ΗΠΑ, Ελλάδα, Αυστραλία, Ινδία, Ιταλία, Τσεχία, Ρωσία ή Σερβία.

Οι ερευνητές συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι επειδή η Ινδία και το Μπαγκλαντές κατέγραψαν δείγματα με χαμηλές μεταλλάξεις και είναι γεωγραφικοί γείτονες, είναι πιθανό ότι η πρώτη μετάδοση έγινε εκεί.

