Κόσμος

Πολύνεκρη επίθεση καμικάζι σε εστιατόριο (βίντεο)

Βομβιστής - καμικάζι αιματοκύλισε εστιατόριο στη Μογκαντίσου. Μεταξύ των νεκρών είναι και εργαζόμενοι στο κατάστημα.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βομβιστής-καμικάζι πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος μέσα σε δημοφιλές εστιατόριο στη Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Παρασκευή.

Άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, διευκρίνισε ο Μοχάμεντ Νταχίρ, ανώτερος αξιωματικός της σομαλικής αστυνομίας. Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να γίνει βαρύτερος, καθώς βαριά τραυματισμένοι θαμώνες του καταστήματος διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, πρόσθεσε.

Το εστιατόριο όπου διαπράχθηκε η ενέργεια, το Gelato Divino, είναι γνωστό για τα παγωτά και τα γλυκίσματα που διαθέτει και βρίσκεται σε πολυάσχολο δρόμο ο οποίος οδηγεί στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τον Νταχίρ, ανάμεσα στους επτά νεκρούς εξαιτίας αυτής που αποκάλεσε «ειδεχθή τρομοκρατική ενέργεια» ήταν εργαζόμενοι στο κατάστημα.

Η σομαλική καταδίκασε σθεναρά την επίθεση εναντίον αμάχων με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η ισλαμιστική οργάνωση Σεμπάμπ ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια μέσω του ραδιοφωνικού της σταθμού, του Andalus, υποστηρίζοντας ότι ανάμεσα στους νεκρούς ήταν πολλοί δημόσιοι λειτουργοί.

Η Σεμπάμπ, η οποία ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα, εξαπολύει συχνά επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων, κυβερνητικών κτιρίων, ξενοδοχείων, αλλά και αμάχων στην σπαρασσόμενη από τον πόλεμο χώρα της ανατολικής Αφρικής.

Η επίθεση διαπράχθηκε την ίδια ημέρα που το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι επισκέφθηκε τη Σομαλία ο αμερικανός υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας Κρις Μίλερ.