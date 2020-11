Πολιτική

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: δεν συμμετέχουμε σε παιχνίδια εντυπώσεων που σχεδιάζει η Τουρκία (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός για το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο και την εκτός νόμου δόμηση, για τα τιμολόγια της ΔΕΗ και το πρόγραμμα "Εξοικονομώ Κατ Οίκον".

Τις προκλήσεις της Τουρκίας και τις δηλώσεις του ομολόγου του, Φατίχ Ντονμέζ, σχολίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

“Η Ελλάδα έχει δώσει αποφασιστικές απαντήσεις. Έχουμε διεθνοποιήσει αυτό το θέμα κι έτσι δεν είναι πλέον ελληνοτουρκικό αλλά ευρω-τουρκικό” τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι υπάρχουν σχετικές τοποθετήσεις από πολλούς ευρωπαίους και μη ηγέτες, ενώ και η Γερμανία φαίνεται να έχει μετατοπιστεί.

“Η Τουρκία προσπαθεί να πείσει ότι στρίβει και ότι μετά τις 29 Νοεμβρίου δεν θα κάνει νέες έρευνες. Η Ελλάδα όμως δεν αρκείται στο ότι η Τουρκία θα σταματήσει για 10 μέρες τις έρευνες” δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα μας δεν θα πάει σε συζητήσεις με τη γείτονα χωρίς εγγυήσεις. “Η Ελλάδα θέλει σαφή δείγματα γραφής, δεν θέλουμε να πάμε σε διερευνητικές επαφές χωρίς κάτι ουσιαστικό από την άλλη πλευρά. Έχει ξεφύγει η κατάσταση από την άλλη πλευρά” είπε και πρόσθεσε: “Η Ελλάδα εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της ειρήνης και της συνύπαρξης αλλά δεν θα συμμετάσχει σε παιχνίδια εντυπώσεων που η Τουρκία θέλει να σχεδιάσει” σχολίασε.

Για το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο και την εκτός νόμου δόμηση ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι είναι μια μεγάλη παρέμβαση, φιλική προς ιδιοκτήτες και επενδυτές, ενώ αναφέρθηκε σε ειδικές ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία και σε καινούργια πολεοδομικά εργαλεία για αποσύρσεις κτιρίων και ορόφων. “Φέρνουμε και διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση που είναι μια ελληνική πατέντα. Η μεταβατική περίοδος έχει κρατήσει 58 χρόνια. Τώρα όμως κάνουμε ακόμα μια νέα παρέμβαση για τις παρεκκλίσεις κάτω των 4 στρεμμάτων. Δίνουμε ακόμα έξι χρόνια για να χτίσει κάποιος κάτω από τα 4 στρέμματα” τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι όσοι δεν βιάζονται μπορούν να πάνε στο νέο καθεστώς.

Για το Εξοικονομών Κατ Οίκον, ο υπουργός σημείωσε ότι είναι το πιο μεγάλο πρόγραμμα μακράν και το πιο ελκυστικό. “Είναι πράσινο πρόγραμμα, συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στηρίζει τόσο τα νοικοκυριά, όσο και τον κατασκευαστικό κλάδο και αλλάζει την ένταση των ενισχύσεων” είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός κάνοντας σαφές ότι κάθε χρόνο θα υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Τέλος, για τα τιμολόγια της ΔΕΗ ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι “προσδοκούμε μέσω ανταγωνισμού και συνδέσεων με γείτονες σε ένα καλύτερο πλαίσιο λειτουργίας αγοράς, προκειμένου να πέσει η τιμή”.

Σε ερώτηση για το εάν κόβεται το ρεύμα σε νοικοκυριά εν μέσω πανδημίας, ο υπουργός απάντησε ότι η ΔΕΗ κάνει προσπάθεια να αντιμετωπίσει τα φέσια που έχει κληρονομήσει, ενώ έχει δύο φορές ανακοινώσει πακέτα για ευάλωτους καταναλωτές εν μέσω κορονοϊού για να δείξει την ευαισθησία της. “Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι με δυσκολίες, αλλά μέσα σε αυτούς κρύβονται και αρκετοί στρατηγικοί κακοπληρωτές” κατέληξε ο υπουργός.