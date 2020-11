Κοινωνία

Κορονοϊός - Λάζος στον ΑΝΤ1: ασθενείς ζητούν tablet για να δουν τους δικούς τους (βίντεο)

Ο προϊστάμενος της ΜΕΘ στο νοσοκομείο «Σωτηρία» μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις συγκινητικές ιστορίες που έχει βιώσει αλλά και για την επικοινωνία ασθενών με τους οικείους τους μέσω tablet.