Κοινωνία

Μπήκε στην ΕΛΑΣ ο 14χρονος που χάρισε στην αστυνομία χρήματα για ασύρματο

Τέσσερα χρόνια πριν ο μικρός Φάνης χάρισε στην ΕΛΑΣ τα χρήματα από τα κάλαντα και σήμερα ανήκει στην οικογένεια της Αστυνομίας.

Πέρασαν 4 χρόνια από την ημέρα που ο 14χρονος, τότε, Φάνης επισκέφτηκε τον αρχηγό της ΕΛΑΣ για να δωρίσει στη Αστυνομία τα χρήματα που είχε στον κουμπαρά του, από τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ασυρμάτου για τις ανάγκες του Τμήματος της περιοχής του!

Σήμερα, στα 18 του χρόνια, ο Φάνης αισθάνεται υπερήφανος για την εισαγωγή του στην Ελληνική Αστυνομία μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, στις οποίες αρίστευσε.

Η αγάπη του για την αστυνομία είναι δεδομένη, καθώς εκτός από τη δωρεά που είχε κάνει, είχε παραδώσει στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ και μια πολυσέλιδη εργασία, με τίτλο «10 λύσεις που θα αλλάξουν την Ελληνική Αστυνομία».

Ο νεαρός εξέπληξε τότε ευχάριστα τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, με την ωριμότητα του, τις γνώσεις του, το χαρακτήρα του, αλλά και με την απόφασή του να ενταχθεί μελλοντικά στην οικογένεια της Αστυνομίας, κάτι που τελικά κατάφερε!