Κοινωνία

Έγκλημα στην Μάνη: Στη φυλακή ο συζυγοκτόνος

Προφυλακίστηκε ο 44χρονος που σκότωσε την γυναίκα του μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης τους.

Προφυλακίστηκε το Σάββατο ο καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος της Μάνης με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Ο 44χρονος απολογήθηκε ενώπιων του ανακριτή Γυθείου για τις συνθήκες τέλεσης του εγκλήματος αργά το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2020.

Ο καθ' ομολογίαν συζυγοκτόνος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας απο πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχτηκε μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης, θύτη και θύματος.