Αθλητικά

Super League: σύγκρουση κορυφής στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άρης και Ολυμπιακός τίθενται αντιμέτωποι το απόγευμα, ενώ εκτός έδρας δοκιμασίες περιμένουν και τους δύο άλλους εκπροσώπους μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» πέφτουν τα φώτα της 10ης αγωνιστικής της Super League. Άρης και Ολυμπιακός τίθενται αντιμέτωποι το απόγευμα του Σαββάτου (28/11, 19:30), με τις δυο ομάδες να συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας με 19 βαθμούς έπειτα από επτά παιχνίδια.

Οι «κίτρινοι» του Άκη Μάντζιου πραγματοποιούν το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία τους, τη στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» του Πέδρο Μαρτίνς έρχονται από την ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι (0-1) για το Champions League κι έχουν μπροστά τους τον «τελικό» με τη Μαρσέιγ στη Γαλλία, με έπαθλο μια θέση στους «32» του Europa League.

Εκτός έδρας δοκιμασίες περιμένουν και τους δύο άλλους εκπροσώπους μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αρχικά ο ΠΑΟΚ, μετά την ήττα με σκορ 3-2 από την PSV στην Ολλανδία για το Europa League, ταξιδεύει στη Λαμία (Κυριακή 29/11, 17:15) για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα που είναι ουραγός της βαθμολογίας. Λίγες ώρες αργότερα και μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα, ο Αστέρας Τρίπολης περιμένει στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (29/11, 19:30) την ΑΕΚ που, με τη σειρά της, γνώρισε βαριά ήττα - που προκάλεσε αναταράξεις - με 3-0 από τη Ζόρια στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Κατά τα άλλα, η αυλαία της αγωνιστικής ανοίγει στο Αλκαζάρ (28/11, 17:15), με τη Λάρισα να υποδέχεται τον Ατρόμητο έχοντας νέο προπονητή στον πάγκο της, τον Γιάννη Τάτση. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο (29/11, 15:00) τον - δίχως νίκη - Παναιτωλικό φιλοδοξώντας να επιστρέψει στις επιτυχίες ενώ ΟΦΗ και ΠΑΣ Γιάννινα κοντράρονται στο Ηράκλειο (29/11, 17:00), με τις δυο ομάδες να ισοβαθμούν. Το φινάλε της αγωνιστικής θα δοθεί στη Ριζούπολη (Δευτέρα 30/11, 19:30), με τον νεοφώτιστο Απόλλωνα Σμύρνης να φιλοξενεί τον Βόλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

17:15 Στάδιο Αλκαζάρ, Λάρισα - Ατρόμητος

19:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - Ολυμπιακός

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

15:00 Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

17:00 «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα

17:15 «Αθανάσιος Διάκος», Λαμία - ΠΑΟΚ

19:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

19:30 «Γεώργιος Καμάρας», Απόλλων Σμύρνης - ΝΠΣ Βόλος