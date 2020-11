Κοινωνία

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: τι έδειξαν τα νέα rapid tests στην περιφέρεια

Δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου μέσα από το αυτοκίνητο σε εννέα περιοχές της χώρας. Σε ποια πόλη δεν βρέθηκε ούτε ένα θετικό δείγμα;

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν την Παρασκευή δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through). Οι συνολικά 9 δράσεις οργανώθηκαν σε κεντρικά και εύκολα προσβάσιμα σημεία αστικών και επαρχιακών περιοχών 8 Περιφερειακών Ενοτήτων της Ελλάδας.

Συνολικά, διενεργήθηκαν 1.188 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 33 θετικά κρούσματα covid-19, ποσοστό, (2,78%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν 18 άνδρες και 15 γυναίκες.

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές:

ΠΕ Βοιωτίας - Αλίαρτο

Πραγματοποιήθηκαν 144 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,39%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Δράμας - Γήπεδο Ν. Αμμίσου

Πραγματοποιήθηκαν 175 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (4%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Κορίνθου - Ζευγολατιό, Σπύρου Κωκώνη 2

Πραγματοποιήθηκαν 102 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας - Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος

Πραγματοποιήθηκαν 245 rapid test και προέκυψαν 17 θετικά (6,93%). Αφορούν σε 11 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Πάρου -Παροικιά

Πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σύρου - Ηρώων Πολυτεχνείου Ερμούπολη

Πραγματοποιήθηκαν 101 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων - Καλαμπάκα

Πραγματοποιήθηκαν 216 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,92%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Χαλκιδικής - Νέα Μουδανιά

Πραγματοποιήθηκαν 89 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (5,61%). Αφορούν σε 1 άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

Σημεία ελέγχων - Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποιούν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας:

- Γλυφάδα: Άλσους 15 (χώρος parking απέναντι από το Δημαρχείο Γλυφάδας), 10:00-15:00

- Κέρκυρα: Αλυκές Ποταμού, 10:00-14:00

- Ρόδος: Parking Αθλητικού Κέντρου Καλλιπάτειρα, 10:00-15:00