Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: μειωμένες οι εισαγωγές στα νοσοκομεία

Μείωση και στον αριθμό των νοσηλευομένων που είναι διασωληνωμένοι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από την χθεσινή εφημερία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, αφού τόσο ο εκπρόσωπος των εργαζομένων Παναγιώτης Τουχτίδης όσο και ο γιατρός Χρήστος Παπαστεργίου έκαναν λόγο σε δηλώσεις τους για ύφεση στις εισαγωγές κρουσμάτων Covid.

«Τέλειωσε πριν από λίγες ώρες μια ακόμη εφημερία και νομίζω πως ήταν η καλύτερη εφημερία των τελευταίων εβδομάδων. Οι εισαγωγές ασθενών covid είναι αρκετά μειωμένες, της τάξης των 50, όταν είχαμε συνηθίσει σε αριθμούς 80, 100 και 110», ανέφερε ο γιατρός κ. Παπαστεργίου, επισημαίνοντας πως «το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι επιτέλους υπάρχει μείωση στον αριθμό των νοσηλευομένων που είναι διασωληνωμένοι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας καθώς ξεκίνησε η εφημερία με 43 ασθενείς και είμαστε στους 38». Αυτό, τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, «είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι, ελπίζω να μην είναι διάλειμμα και να είναι η αρχή της αποκλιμάκωσης αυτού του φαινομένου που ζούμε εδώ και τόσες εβδομάδες».

Την ύφεση στην κινητικότητα των κρουσμάτων και στη βαρύτητά τους επισήμανε, από την πλευρά του, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Τουχτίδης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε, υπάρχουν τέσσερις κενές κλίνες ΜΕΘ στο νοσοκομείο, 225 άτομα νοσηλεύονται σε απλές κλίνες COVID, ενώ και 140 εργαζόμενοι βρίσκονται σε καραντίνα.

«Είμαστε οριακά, αλλά σφίγγουμε τα δόντια», τόνισε, αναφερόμενος στις προσπάθειες που καταβάλλει το προσωπικό για την αντιμετώπιση της κατάστασης και κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα.