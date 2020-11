Κοινωνία

Φωτιά στην Αίγινα

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, πριν από λίγο, σε δύσβατη περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Μαραθώνα Αίγινας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν ελλοχεύει κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.