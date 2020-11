Αθλητικά

Μαραντόνα: Πωλείται η φανέλα το “Χέρι του Θεού”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσο εκτιμάται ότι η αξία της φανέλας που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα, όταν σημείωσε το διάσημο γκολ με το χέρι κόντρα στην Αγγλία στο Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό.

Η φανέλα που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα, όταν σημείωσε το διάσημο γκολ με το χέρι κόντρα στην Αγγλία στο Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό, μπορεί να πουληθεί έναντι δύο εκατομμυρίων δολαρίων, μετά το θάνατο του Αργεντινού, όπως δηλώνει Αμερικανός ειδικός σε θέματα αθλητικών αναμνηστικών. Ο ίδιος ο «Ντιεγκίτο»... βάφτισε το συγκεκριμένο γκολ ως το «Χέρι του Θεού», με το οποίο η Αργεντινή «άνοιξε το σκορ», ενώ λίγο αργότερα ο Μαραντόνα διπλασίασε το σκορ για την «αλμπισελέστε», με «το γκολ του αιώνα», το οποίο πέτυχε περνώντας σχεδόν όλη την ομάδα της Αγγλίας στην κούρσα που ξεκίνησε κάτω από τη σέντρα. Η Αγγλία μείωσε προς το τέλος του προημιτελικού, ωστόσο η Αργεντινή πήρε τη νίκη με 2-1 και την πρόκριση για τους «4», ενώ έφτασε στη συνέχεια στην κατάκτηση του τροπαίου.

Ιδιοκτήτης της φανέλας είναι ο παλαίμαχος Άγγλος διεθνής, Στιβ Χοτζ, ο οποίος την πήρε από τον Μαραντόνα μετά τον αγώνα. «Περπατούσα στη φυσούνα και ο Μαραντόνα ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Απλά του έδωσα τη φανέλα μου και τις ανταλλάξαμε» δήλωσε στα βρετανικά ΜΜΕ ο Χοτζ, ο οποίος είχε καθυστερήσει να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο, λόγω συνέντευξης στην τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή η φανέλα εκτίθεται στο Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου της Αγγλίας στο Μάντσεστερ.

«Είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσουμε (την αξία) με τη φανέλα του «Χεριού του Θεού», αλλά ξέρω ότι ο ιδιοκτήτης έψαχνε για ιδιωτική πώληση δύο εκατομμυρίων δολαρίων» δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Ντέιβιντ Άμερμαν της Goldin Auction που εδρεύει στο Νιού Τζέρσεϊ και συνέχισε: «Σίγουρα θα μπορούσε να είναι μια πιθανότητα, οι τιμές έχουν αυξηθεί αρκετά στο ποδόσφαιρο». Αυτόν τον καιρό η εταιρεία του Άμερμαν συμμετέχει σε μια άλλη δημοπρασία μαζί με τον οίκο Sotheby's με τίτλο "A Century Of Champions", στην οποία περιλαμβάνεται ένα τρόπαιο Ζιλ Ριμέ, το οποίο δόθηκε στον Πελέ μετά την κατάκτηση του τρίτου τίτλου του σε Μουντιάλ με την εθνική Βραζιλίας το 1970. Το τρόπαιο αναμένεται να πουληθεί για 800.000 δολάρια και αυτό το ποσό θα μπορούσε να ξεπεραστεί κατά πολύ, εάν ο Χοτζ βρει αγοραστή για τη συγκεκριμένη φανέλα ή αν τη δώσει σε δημοπρασία, μολονότι ο 58χρονος ενδέχεται να μην «πιάσει» την τιμή που έχει θέσει ως στόχο.

«Είναι πολύ δύσκολο να δούμε πως θα μπορούσε να φτάσει στην τιμή των δύο εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά δεν βλέπω γιατί ένα άτομο που είχε τα χρήματα δεν θα ήθελε κάτι σαν κι αυτό. Πραγματικά δεν μπορείς να βάλεις μια τιμή πάνω του. Εάν βρεις το σωστό άτομο στο σωστό μέρος, είναι μια ρεαλιστική πιθανότητα» εξήγησε ο Άμερμαν και συνέχισε: «Ένα χαρτάκι ποδοσφαίρου με την εικόνα του «ρούκι» Μαραντόνα, πρόσφατα πουλήσαμε ένα αντίγραφο για 10.000 δολάρια. Αυτό είναι ένα χαρτάκι που η αξία του ήταν ίσως μερικές εκατοντάδες δολάρια πριν από λίγα χρόνια και αυτό ήταν πριν το θάνατό του. Είδα ένα χθες στο διαδίκτυο, για το οποίο ζητούσαν 20.000 δολάρια».

Όμως, ο Άμερμαν συνιστά προσοχή σε όσους σκέφτονται να εμπλακούν στην αγορά αναμνηστικών του Μαραντόνα μετά τον θάνατο του Αργεντινού:

«Αυτή τη στιγμή βλέπουμε σίγουρα αυξημένη δραστηριότητα. Έχω ήδη ερωτήσεις αοπό ανθρώπους που έχουν αγοράσει αντικείμενα του Μαραντόνα από την ιστοσελίδα μας και οι οποίοι κοιτάζουν να τα πουλήσουν ξανά στην επόμενη δημοπρασία μας. Είδαμε με τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ φέτος... μια άμεση τεράστια άνοδο στα αναμνηστικά του... στη συνέχεια επέρχεται μια "ισοπέδωση", επειδή η αγορά γίνεται κορεσμένη...».