Οικονομία

“Παράθυρο” για νέα ρύθμιση 100-120 δόσεων

Προς παράταση οι αιτήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέα ρύθμιση 100 και 120 δόσεων.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 (η προθεσμία για την οποία λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου), αλλά και για νέα ρύθμιση 100 και 120 δόσεων, άφησε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Μιλώντας στο MEGA, ανέφερε πως σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την επιστρεπτέα προκαταβολή 4, έως το βράδυ χθες είχαν υποβάλει αιτήσεις 380.000 επιχειρήσεις για περίπου 1,9 δις ευρώ και έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς 320.000 επιχειρήσεων 1,53 δισ. ευρώ. Πρόσθεσε δε, ότι μετά τις τελευταίες εκταμιεύσεις η ρευστότητα προς την οικονομία και τις επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 9 δισ. ευρώ και επεσήμανε τη σημασία της δέσμευσης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων εργασίας έως και τον Μάρτιο 2021.

«Να δούμε πώς θα πάει η διαδικασία, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε και την επόμενη εβδομάδα, αλλά και το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου», είπε, «αφού για κάποιες από τις εταιρείες θα χρειαστεί μεγαλύτερος έλεγχος από την ΑΑΔΕ». Και πρόσθεσε ότι «θα δούμε εάν χρειάζεται να υπάρξει παράταση», σημειώνοντας πως «στις προηγούμενες επιστρεπτέες δώσαμε μία ολιγοήμερη παράταση. Ωστόσο, όσο δίνεις ολιγοήμερη παράταση, τόσο θα πρέπει να ξέρει κάποιος ότι και οι προθεσμίες πληρωμής μεταφέρονται».

Για την επιστρεπτέα προκαταβολής 5, δήλωσε ότι αυτή θα δοθεί τον Ιανουάριο με συμπερίληψη των στοιχείων του Δεκεμβρίου και με μη επιστροφή του 50% (όπως και στην επιστρεπτέα 4). «Ήδη έχει φτάσει ο Δεκέμβριος και γίνεται η χρηματοδότηση του 4ου κύκλου» ανέφερε, και επανέλαβε ότι θα συνεχιστεί και το 2021 το μέτρο, με το συνολικό ύψος των μέτρων στήριξης το 2021 να φτάνει προς το παρόν στα 7,5 δισ. ευρώ.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα νέας ρύθμισης 100 και 120 δόσεων, δεν την απέκλεισε, αλλά επανέλαβε ότι τέτοιου είδους αποφάσεις θα ληφθούν αργότερα, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας. «Με τα σημερινά δεδομένα δεν έχω να προσθέσω κάτι σε σχέση με όσα έχουμε ανακοινώσει» είπε, συμπληρώνοντας, πάντως, πως «θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υγειονομική κρίση τους επόμενους μήνες και ανάλογα θα αντιδράσουμε. Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Οικονομικών είναι εδώ για όσο χρειαστεί και για ό,τι χρειαστεί. Έχουμε χτίσει τα ταμειακά διαθέσιμα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την πραγματική οικονομία. Μετά από ένα, δύο ή τέσσερις μήνες, βλέποντας την κατάσταση στην πραγματική οικονομία θα πράττουμε ανάλογα. Συνεπώς τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Ο υπουργός προανήγγειλε, παράλληλα, την επέκταση και τον Δεκέμβριο του μέτρου στήριξης σε ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν «κουρευτεί» τα μισθώματά τους (προβλέπεται η επιστροφή του 50% του ποσού της ζημίας στον ιδιοκτήτη), ενώ σε σχέση με τις αναστολές σημείωσε ότι θα συνεχιστούν και τον επόμενο μήνα. Τέλος, για το επίδομα θέρμανσης, επανέλαβε τα διευρυμένα κριτήρια και ανέφερε ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στον Δεκέμβριο και η προκαταβολή θα γίνει επίσης μέσα στον Δεκέμβριο.