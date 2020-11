Πολιτική

Δένδιας σε Γερμανία: τεράστια αντίφαση να παρέχεις όπλα στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πυρά" στο Βερολίνο από τον υπουργό Εξωτερικών για τη στάση της απέναντι στην Άγκυρα. Τι είπε για την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου.

H Γερμανία δεν ανταποκρίνεται στον ηγετικό της ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν απορρίπτει τις εκκλήσεις της Αθήνας για επιβολή εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, τονίζει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στο Politico.

«Αδυνατώ να καταλάβω το δισταγμό της Γερμανίας να χρησιμοποιήσει την τεράστια ισχύ που η οικονομία της για να δώσει ένα σαφές παράδειγμα ότι οι χώρες πρέπει να υπακούουν στο διεθνές δίκαιο», σημειώνει ο κ. Δένδιας.

«Καταλαβαίνω το οικονομικό θέμα από τη γερμανική πλευρά, αλλά είμαι βέβαιος ότι και αυτή καταλαβαίνει την τεράστια αντίφαση του να παρέχεις επιθετικά όπλα σε μια χώρα που απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα δύο χωρών της ΕΕ. Αυτός είναι ο ορισμός της λέξης αντίφασης», αναφέρει. Προσθέτει μάλιστα ότι δεν καταλαβαίνει γιατί η Ελλάδα θα έπρεπε ακόμη και να θέσει το ζήτημα αυτό στο Βερολίνο «αντί της Γερμανίας να συνειδητοποιήσει από μόνη της, από τους μηχανισμούς ελέγχου και ισορροπιών του δικού της συστήματος, ότι αυτό δεν είναι συμβατό με τον ρόλο της στην Ευρώπη».

Όσον αφορά την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, ο κ. Δένδιας καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να στείλουν ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ανάλογη με τη δέσμευση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα ντεν Λε Λέιν να ηγηθεί μιας «γεωπολιτικής» Επιτροπής. Ο υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει ότι εάν οι ηγέτες της ΕΕ κάνουν το ίδιο με την Σύνοδο Κορυφής του Οκωβρίου, ακόμα και αν τελικά αποχωρήσει το Όρουτς Ρέις αυτή την εβδομάδα από την περιοχή, αυτό θα σήμαινε ότι δεν είχαν μάθει το μάθημά τους.

«Εάν κάνεις τα ίδια πραγματα που έκανες στο παρελθόν και περιμένεις μια άλλη εξέλιξη στο μέλλον, αυτό είναι κάτι που περιγράφεται με τη λέξη "αφέλεια"-και αυτός είναι ο ήπιος όρος θα έλεγα». «Η Ευρώπη θα έστελνε λάθος μήνυμα σε όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής. Όποιος αυθαιρετεί, όποιος καταπατά το διεθνές δίκαιο, όποιος εκβιάζει, αυτός στο τέλος της ημέρας μένει ατιμώρητος στη χειρότερη περίπτωση ή και αμοίβεται κιόλας».

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με την επόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς τόσο ο νεοκλεγείς πρόεδρος Τζο Μπάιντεν όσο και ο επόμενος υπουργός Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν, γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή και τα ελληνοτουρκικά προβλήματα. «Πιστεύω ότι η περιοχή χρειάζεται την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαίτερα τη στρατιωτικής τους παρουσίας, με τρόπο που θα αντισταθμίζει την έλλειψη ευρωπαϊκής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή», τόνισε χαρακτηριστικά.