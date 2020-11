Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σε λειτουργία γραφείο ψυχολογικής υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη

Η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης θα λειτουργήσει σε συνεργασία με 20 ψυχολόγους, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση.

Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης θέτει σε λειτουργία ο Δήμος Θεσσαλονίκης από την προσεχή Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

«Αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνουν η πανδημική κρίση αλλά και τα αναγκαία για την προστασία της δημόσιας υγείας μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, ενεργοποιούμε εκ νέου τη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, την οποία είχαμε θέσει σε λειτουργία και την περασμένη άνοιξη», ανέφερε σχετικά ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού Πέτρος Λεκάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Λεκάκη, η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης θα λειτουργήσει σε συνεργασία με 20 ψυχολόγους, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση. Έτσι, από την προσεχή Δευτέρα, οι πολίτες θα μπορούν να τηλεφωνούν στο 2313 317.641 και 2313 317.642, από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ και, κρατώντας την ανωνυμία τους, να συζητούν με την ομάδα των εθελοντών ψυχολόγων για ό,τι τους απασχολεί.