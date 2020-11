Κοινωνία

Ξενοδόχος βρέθηκε απανθρακωμένος στη ρεσεψιόν του (βίντεο)

Μυστήριο με τον θάνατου του άτυχου 69χρονου. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Εν αναμονή της νεκροτομής οι Αρχές.

Μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες θανάτου ξενοδόχου στη Σαντορίνη, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος στη ρεσεψιόν του κτιρίου.

Οι αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Εγκλημάτων κατά Ζωής και την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Ασφάλειας βρίσκονται από το πρωί στο νησί προκειμένου να ρίχουν “φως” στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο τον 69χρονο ξενοδόχο.

Σκοπός τους είναι να εξακριβώσουν πως βρέθηκε απανθρακωμένος στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου του στα Φηρά και εάν ο θάνατός του είναι αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας ή όχι.

Η σωρός του εντοπίστηκε όταν πυροσβέστες πήγαν στο ξενοδοχείο για να σβήσουν μικρή εστία φωτιάς στο χώρο υποδοχής. Δεν βρέθηκαν όμως κάποια υπολείμματα που να μπορούσαν να δώσουν έστω κάποιο πρώτο στοιχείο στους αστυνομικούς για το τι ακριβώς μπορεί να έγινε.

Σημαντικά στοιχεία θα προκύψουν από την νεκροψία - νεκροτομή, η οποία θα γίνει στον Πειραιά, όπου αναμένεται να μεταφερθεί η σορός του άτυχου 69χρονου.