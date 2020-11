Πολιτική

Χρυσοχοϊδης από Πάτρα: Γιορτάζουμε τον Άγιο Ανδρέα ο καθένας σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κάθε Αχαιός έχει ένα καθήκον αυτοπροστασίας και μία ευθύνη προστασίας, τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Η Πάτρα θα τιμήσει φέτος τον πολιούχο της Άγιο Ανδρέα με την ίδια ευλάβεια, αλλά ο καθένας στο δικό του σπίτι, χωρίς επισκέψεις, χωρίς συναναστροφές. Χρειαζόμαστε 100% συμμόρφωση στα μέτρα, σύμπνοια και αλληλεγγύη. Όχι 99,9% αλλά 100%. Γιατί και ένας και δύο και οι λίγοι μπορούν να μολύνουν τους πολλούς και να στείλουν στις ΜΕΘ αριθμούς που δεν αντέχουν.»

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Αστυνομικό Μέγαρο της Πάτρας, στην οποία συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας , Νεκτάριος Φαρμάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Χαράλαμπος Μπονάνος, οι δήμαρχοι του νομού, ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, οι διοικητές των δύο μεγάλων νοσοκομείων, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να υπάρξει μια συνολική προσπάθεια για την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού μετάδοσης του κορονοϊού, ενόψει της εορτής του πολιούχου, μεθαύριο Δευτέρα.

Μάλιστα, όπως ξεκαθάρισε, «δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει προσέλευση πιστών αυτές τις μέρες στο ναό του Αγίου Ανδρέα και θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να αποτραπεί αυτό», υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα διαπραγματευτούμε τη δημόσια υγεία και την ανθρώπινη ζωή, διότι θα ήμασταν ανεύθυνοι αν γινόταν αυτό.»

Επίσης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι «είμαι εδώ σήμερα στην Πάτρα, γιατί πρέπει να είμαστε εδώ, αφού η Αχαΐα, όπως και οι όμοροι νομοί, έχουν μία ανησυχητική αύξηση, που δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί», προσθέτοντας ότι «αυτή την κατάσταση την αντιμετωπίζουμε από το ΕΣΥ, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, την πολιτική προστασία και την αστυνομία.»

«Όμως», όπως σημείωσε, «οι δυνάμεις δεν είναι αστείρευτες και κυρίως τα κενά κρεβάτια στις ΜΕΘ είναι πια περιορισμένα.»

Αναφερόμενος στην σύσκεψη, είπε ότι «είδα αποφασισμένους ανθρώπους να τα δώσουν όλα για τη ζωή των συμπολιτών τους, δηλαδή οι γιατροί στα νοσοκομεία και η αστυνομία με στοχευμένους ελέγχους για την απόλυτη τήρηση των μέτρων.»

Στην συνέχεια, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ζήτησε «από όλους, από τον καθένα, από την καθεμία να έρθετε στην πρώτη γραμμή της αλληλεγγύης, αφού ο κάθε Αχαιός έχει ένα καθήκον αυτοπροστασίας και μία ευθύνη προστασίας, να μην αρρωστήσει ο ίδιος και να μην αρρωστήσει τους άλλους, δηλαδή να φοράει μάσκα και να μένει σπίτι.»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με την επίθεση από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη δήλωση περί μετάδοσης του κορονοϊού σε εξωτερικούς χώρους, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε: «Εδώ δίνουμε μάχη και νομίζω πως είναι κοινή μάχη, είμαστε στα χαρακώματα χωρίς παντιέρες και χρώματα. Όποιος ακούσει ολόκληρη τη φράση καταλαβαίνει τι είπα. Τα υπόλοιπα δεν αφορούν τον κορονοϊό, αλλά τις μικρές ανθρώπινες αδυναμίες μας. Πάμε παρακάτω».

Στην συνέχεια, απαντώντας σε άλλη ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με το αν έγινε κάτι ανάλογο στην Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου, με αυτό που γίνεται σήμερα στην Πάτρα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε: «Δεν είναι ορθή η ερμηνεία, πως ό,τι έγινε στην Θεσσαλονίκη, έγινε στις 26 Οκτωβρίου. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί και θέλουν πολύ σοβαρή ανάλυση. Ας μην κάνουμε επιδερμικές αναλύσεις και δίνουμε λαθεμένες απαντήσεις.»

Επίσης, απαντώντας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με όσους διαφωνούν με τα μέτρα πρόληψης του κορονοϊού, αλλά και τους αρνητές είπε: «Υπάρχουν συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις και υπάρχουν επίσης κάποιοι, οι οποίοι αρνούνται παντελώς να δεχτούν την ύπαρξη του κορονοϊού και την ίδια την πανδημία. Δεν είναι δυνατόν, με σεβασμό πάντα στην άποψη του καθενός, να διαπραγματευτεί η κυβέρνηση και όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, η ευρωπαϊκή οντότητα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι δημοκρατικές κυβερνήσεις του κόσμου και κυρίως οι δημοκρατικές κυβερνήσεις της Ευρώπης, να διαπραγματευτούμε τη δημόσια υγεία και τη ζωή των ανθρώπων. Θα λάβουμε όλα εκείνα τα μέτρα, τα οποία είναι αναγκαία για να προστατεύσουμε τη ζωή των ανθρώπων μας και προς αυτή την κατεύθυνση παρατάθηκε το lockdown για άλλες 7 μέρες. Θα γίνει ό,τι χρειάζεται και στο υγειονομικό σύστημα και στο επίπεδο των ελέγχων από την πλευρά των ελεγκτών δημόσιας υγείας και των ελεγκτών της αστυνομίας, η οποία είναι κάθε μέρα στους δρόμους, για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και τη ζωή τους.»

Κατά την διάρκεια των δηλώσεων του, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε ανακοινώσεις για το νέο αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας, λέγοντας ότι «προχωρούν οι διαδικασίες για την παραχώρηση οικοπέδου που βρίσκεται στο στρατόπεδο του κέντρου εκπαίδευσης τεχνικού του στρατού και πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε την επίσημη παραχώρησή του στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.»

Μετά την σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συναντήθηκε τον μητροπολίτη Πατρών, Χρυσόστομο.