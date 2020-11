Κοινωνία

“Χτύπημα” σε μεγάλη σπείρα ναρκωτικών στην Αθήνα (εικόνες)

Eξαρθρώθηκε πολυμελές εγκληματικό δίκτυο εμπορίας ναρκωτικών ουσιών. 14 συλλήψεις, αναζητούνται άλλοι οκτώ.

Πολυμελές εγκληματικό δίκτυο εμπορίας ναρκωτικών ουσιών, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε χθεσινή αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν 14 μέλη του δικτύου, μεταξύ των οποίων και τα 2 αρχηγικά, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον 8 συνεργοί τους.

Όπως προέκυψε το εγκληματικό δίκτυο ήταν δομημένο και λειτουργούσε με τη μορφή 2 υποομάδων. Ο αρχηγός της πρώτης υποομάδας είχε άμεση συνεργασία με τον αρχηγό της δεύτερης, ο οποίος του προμήθευε ναρκωτικές ουσίες, προερχόμενες είτε από την περιοχή των Εξαρχείων είτε από την Αλβανία.

Η πρώτη 8μελής υποομάδα, χρησιμοποιώντας ως «βάση» σχολικό συγκρότημα στο Γαλάτσι, διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή και στο κέντρο της Αθήνας. Η δεύτερη 6μελής υποομάδα, χρησιμοποιώντας ως «βάση» το Άλσος Φιλαδέλφειας, διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή και στο κέντρο της Αθήνας.

Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκαν τουλάχιστον 850 συναλλαγές ναρκωτικών ουσιών, πολλές από τις οποίες εντός του ως άνω σχολικού συγκροτήματος.

Επιπλέον τα μέλη του εγκληματικού δικτύου :

πραγματοποιούσαν ελέγχους ποιότητας πριν αγοράσουν τα ναρκωτικά, για να αποφύγουν ενδεχόμενη δυσαρέσκεια των «πελατών» τους,

αποθήκευαν προσωρινά τα ναρκωτικά σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα και πλατείες, ώστε να δυσχεραίνεται η οποιαδήποτε συσχέτιση των μελών της οργάνωσης με την κατοχή τους,

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διακίνηση των ναρκωτικών, λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης,

στις μεταξύ τους συνομιλίες χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις και εκφράσεις, ενώ

τα κέρδη που αποκόμιζαν, μεταφέρονταν είτε με τη φυσική παρουσία τους είτε μέσω καταστημάτων ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, με τη συνδρομή αστυνομικών Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), στις οικίες των μελών της οργάνωσης, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περισσότερα από (10) κιλά κάνναβη,

(172) γραμμάρια κοκαΐνη,

(7) ζυγαριές ακριβείας,

περίστροφο και πιστόλι κρότου,

(39.060) ευρώ,

(5) οχήματα, (6) μοτοσικλέτες και (36) κινητά τηλέφωνα.

Το παράνομο οικονομικό όφελος του εγκληματικού δικτύου ανέρχεται σε τουλάχιστον (309.000) ευρώ, ενώ μεγάλο μέρος των μελών της οργάνωσης, έχουν συλληφθεί στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών και έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης και κάθειρξης.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.