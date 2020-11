Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Διαλέξτε με ποια οικογένεια θέλετε να περάσετε τα Χριστούγεννα

Νέα έκκληση προς τους πολίτες για τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, απηύθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM.

«Ζητώ πραγματικά λίγη υπομονή και ακόμη μία παραπάνω προσπάθεια εν όψει των Χριστουγέννων. Πρέπει, πάση θυσία, να αποφύγουμε τις συνάξεις στα σπίτια, είναι ο πλέον επικίνδυνος τρόπος μετάδοσης του ιού, θα επιτρέψουμε μόνο μία συν μία οικογένεια για τις γιορτές, διαλέξτε με ποια οικογένεια θέλετε να περάσετε τις γιορτές, σε αυτό το σημείο θα είμαστε πολύ αυστηροί».

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες για τον κυβερνητικό σχεδιασμό περί της σταδιακής άρσης του lockdown, ενώ προϊδέασε πως η Κυβέρνηση θα είναι πολύ προσεκτική και συντηρητική στην προσέγγιση της: «Δεν επιτρέπεται τώρα, που είδαμε πόσο δυνατά μας χτύπησε το δεύτερο κύμα, τώρα που θα ξεκινήσουμε να χαλαρώνουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τρίτο κύμα, αυτό θα ήταν ανεπίτρεπτο» προειδοποίησε ο κ. Μητσοτάκης, που ανέδειξε κ νέου τη σημασία της ατομικής υπευθυνότητας για τη συμμόρφωση στα μέτρα των ειδικών, ως το κύριο μέσο για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας.

Αναφερόμενος στον επικείμενο εμβολιασμό του πληθυσμού κατά του ιού του κορονοϊού, ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε πως πρώτος αυτός και η οικογένεια του θα κάνουν το εμβόλιο και προέτρεψε τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς να πράξουν το ίδιο, καθώς, όπως σημείωσε, τα εμβόλια, που θα εγκριθούν θα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. «Δεν θα ξεφύγουμε από την πανδημία, εάν δεν υπάρξει ικανός εμβολιασμός. Θα ξεκινήσουμε μία μεγάλη εμβολιαστική καμπάνια» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, που χαρακτήρισε τα εμβόλια μεγάλο επίτευγμα της Ιατρικής. Σε αυτό το σημείο, μάλιστα, δεν δίστασε να υιοθετήσει πιο προσωπικό τόνο, επικαλούμενος την περιπέτειας της εκλιπούσας μητέρας του Μαρίκας, που έμεινε σχεδόν παράλυτη, όπως είπε, από την πολυομελίτιδα, για να θυμίσει πως η συγκεκριμένη ασθένεια δεν υπάρχει πλέον εξ αιτίας του εμβολίου. Γνωστοποίησε, μάλιστα, πως στο Υπουργείο Υγείας υπάρχει λεπτομερής σχεδιασμός για το πως θα γίνει ο εμβολιασμός, ενώ σε σχετική ερώτηση τόνισε πως όσοι επιλέξουν να μην εμβολιαστούν πιθανώς να αντιμετωπίσουν προβλήματά κατά τις μετακινήσεις του με τα αεροπλάνα.

Ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε, εξάλλου, να ευχαριστήσει εκ νέου ιατρούς και νοσηλευτές για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, που καταβάλλουν και τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι το Σύστημα Υγείας λειτουργεί «στα κόκκινα», ιδίως στην Βόρειο Ελλάδα, τα νοσοκομεία μας, άντεξαν, αντέχουν και θα αντέξουν. «Έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθ όλη την διάρκεια του καλοκαιριού και του Φθινοπώρου φροντίσαμε να προμηθευτούμε όλα τα απαραίτητα υλικά, ώστε να εξοπλίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, αυτήν τη στιγμή έχουμε πάνω από 1.230 κλίνες, όταν παραλάβαμε 567», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και προσέθεσε πως τα πρώτα ενθαρρυντικά νέα σε ό,τι αφορά στην τιθάσευση της επιδημιολογικής καμπύλης στην Θεσσαλονίκη είναι πλέον ορατά, καθώς, όπως γνωστοποίησε, για πρώτη φορά χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου τα εξιτήρια ξεπέρασαν τις εισαγωγές. «Μόνος δρόμος για την κυβέρνηση είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας. Κάθε ανθρώπινη ζωή, που χάνεται είναι μία τραγωδία και κάθε ώρα και ημέρα καταβάλλονται προσπάθειες να σωθούν ανθρώπινες ζωές», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ερωτηθείς σχετικώς, απήντησε ότι αυτήν την ώρα δεν υπάρχει εισήγηση, από το Υπουργείο Υγείας, για περισσότερες επιτάξεις ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ενώ διαβεβαίωσε πως όταν χρειάζεται θα γίνονται και αεροδιακομίδες, όπως αυτές των τελευταίων 24ωρων. Ο ίδιος επανέλαβε πως είναι ανοιχτός στην καλόπιστη κριτική, υπενθύμισε, μάλιστα, πως έχει κάνει την αυτοκριτική του ότι πιθανώς κάποια μέτρα θα έπρεπε να είχαν ληφθεί νωρίτερα, μολονότι ουδέποτε υπήρξε τέτοια εισήγηση, όπως είπε, επέκρινε, ωστόσο, τη στάση μέρους της αντιπολίτευσης: «Η στείρα αντιπολίτευση, σαν να επιζητά την καταστροφή για να διεκδικήσει πολιτικό οξυγονό, πραγματικά με ξεπερνά, αλλά αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες». Κατηγόρησε, μάλιστα, στελέχη της ότι διαστρεβλώνουν με χυδαίο τρόπο λεγόμενα στενών συνεργατών του ενώ στις επικρίσεις σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα του τουρισμού, κάλεσε όλους όσοι ασπάζονται τη συγκεκριμένη επιχειρηματολογία να υποδείξουν τους τρόπους, με τους οποίους η κυβέρνηση θα αναπλήρωνε τα έσοδα από την τουριστική κίνηση. Σε ερώτηση, δε, για την απροθυμία του κλάδου των εφοριακών να υπάρχει απογευματινή βάρδια από τις 15:00μμ έως τις 19:00μμ, ο πρωθυπουργός διεμήνυσε: «Μερικές φορές στο Δημόσιο νιώθω πως λειτουργούν δύο ταχύτητες: από τη μία όσοι υπερβάλλουν εαυτούς και από την άλλη, ευτυχώς, μικρές εξαιρέσεις, που νιώθουν πως δεν πρέπει να καταβάλλουν επιπρόσθετη προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Τους προτρέπω να αναθεωρήσουν τη στάση τους». διαβεβαίωσε, πάντως, ότι η Ελλάδα αποκτά με γρήγορα βήματα αποτελεσματικό Κράτος, τέτοιο που θέλουν οι πολίτες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως το Κράτος έχει κάνει πολλά σε ό,τι αφορά στην οικονομική στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, επικαλούμενος μεταξύ άλλων το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής και το προστατευτικό πλέγμα για τους εργαζομένους, που δεν μπορούν να εργαστούν εν όσω διαρκεί το lockdown. Σε ό,τι αφορά στην κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομική πολιτική, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η οικονομική πολιτική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κρίθηκε στις πρόσφατες εκλογές. Υπενθύμισε πως επί των ημερών του η χώρα μπήκε στο πρόγραμμα QE( ποσοτικής χαλάρωσης ) χαλάρωσαν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και έχει προλάβει, ήδη, να δανειστεί περί τα 16 δις ευρώ με ιστορικά χαμηλά επιτόκια . «Άρα αυτό, που κάποιοι αποκαλούν «μαξιλάρι ΣΥΡΙΖΑ» δεν υπάρχει πλέον καθώς από τα διαθέσιμα τα μισά είναι δεσμευμένα και τα άλλα μισά έχουν αντληθεί στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας» σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο πρωθυπουργός, άλλωστε, διευκρίνισε πως δεν τον προβληματίζει τόσο η αναμενόμενη ονομαστική αύξηση του χρέους, καθώς, όπως σημείωσε, μετά την πανδημία θα υπάρξει απότομη αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, προσθέτοντας πως σε όλες τις χώρες, που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό παρατηρείται αύξηση του εθνικού χρέους.

«Θα κάνουμε διαφορετικά Χριστούγεννα φέτος. Πολύ - πολύ πιο περιορισμένα, με τις οικογένειες μας, με τους ανθρώπους που αγαπάμε, άντε ενδεχομένως μία οικογένεια ακόμα. Και έτσι πρέπει να γίνει σε αυτό το ιδιαίτερο 2020, το οποίο μας επιφύλαξε πάρα πολλές εκπλήξεις. Μας έκανε όμως ταυτόχρονα πιο δυνατούς και θέλω να πιστεύω ότι θα μας κάνει και πιο ενωμένους, ως κοινωνία. Διότι ο εχθρός είναι ένας, είναι ο ιός και μακάρι όλοι να έβλεπαν την πρόκληση μέσα από αυτή τη διάσταση της», τόνισε ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της συνάντησής του με τη διοίκηση, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” της Θεσσαλονίκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε στοιχεία που δείχνουν αισθητή μείωση του ιικού φορτίου. «Η εικόνα που έχουμε είναι ότι αρχίζει και μειώνεται πια αισθητά το ιικό φορτίο. Ο πρώτος δείκτης που κοιτάω εγώ πάντα πια είναι οι συγκριτικές εισαγωγές στις εφημερίες, αυτές μας δίνουν μια πολύ καλή αίσθηση. Για πρώτη φορά το ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών είναι πια θετικό, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», τόνισε, ενώ ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, Μιχάλης Καραβιώτης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στην εφημερία που μόλις τελείωσε οι εισαγωγές ήταν πολύ λιγότερες. «Είχαμε 5-6 εισαγωγές, ενώ στην προηγούμενη είχαμε περισσότερες από 80», είπε.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα βγει από αυτή την περιπέτεια πιο δυνατό. «Να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι την επόμενη ημέρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα βγει πιο ισχυρό, πολλαπλά πιο ισχυρό. Θα βγει πιο ισχυρό σε προσωπικό. Θα βγει πιο ισχυρό σε εμπειρίες, διότι αυτή η διαδικασία είναι μια πρωτοφανής εμπειρία για όλους σας, αλλά μας κάνει καλύτερους στο να αντιμετωπίζουμε τέτοιες έκτακτες περιστάσεις. Θα είμαστε πιο ισχυροί σε εξοπλισμό, θα είμαστε πιο ισχυροί και ως προς την αντίληψή μας για την Υγεία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ξέρουμε ότι θα έχουμε ακόμη μία με δύο εβδομάδες πολύ δύσκολες μπροστά μας, αλλά ξέρουμε επίσης ότι όταν με το καλό αρχίσουμε να βγαίνουμε από το καθεστώς των αυστηρών περιορισμών, ότι πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Διότι, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν το κάναμε το καλοκαίρι. Η ευθύνη βαραίνει όλους μας πιστεύω, και εγώ πρώτος έχω αναγνωρίσει το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στην Πολιτεία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τελικά ότι οι ατομικές συμπεριφορές είναι αυτές που καθορίζουν το ρυθμό διασποράς της πανδημίας», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση που θα γίνει θα είναι στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. «Έχουμε Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, η Πρωτοβάθμια θα σηκώσει το βάρος του εμβολιασμού ,άρα είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να αξιολογήσουμε δυνατότητες και αδυναμίες στην πρωτοβάθμια και αυτή θα είναι η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση του Υπουργείου Υγείας για την οποία έχουμε μιλήσει και μιλάμε δεκαετίες τώρα. Ήρθε η ώρα να την κάνουμε πράξη, όπως ήρθε η ώρα να κάνουμε πράξη και ακόμη πιο ενεργές πολιτικές στο κομμάτι της δημόσιας υγείας και της πρόληψης», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

Κοινό μήνυμα της εγρήγορσης και της τήρησης των μέτρων έστειλαν ο Πρωθυπουργός, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, στη διάρκεια της συνάντησής τους στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας και η επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου.

Ο Πρωθυπουργός και οι δύο τοπικοί άρχοντες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στο κέντρο αλλά και στις ημιαστικές περιοχές όπου παρατηρείται υψηλή σχετικά κινητικότητα. Συμφωνήθηκε ότι η έμφαση αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι στην προσπάθεια να υπάρξει σαφής αποκλιμάκωση της πίεσης που δέχονται τα νοσοκομεία και όχι σε ένα πρόωρο άνοιγμα της οικονομίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το όποιο άνοιγμα πρέπει να είναι σταδιακό και ιδιαίτερα προσεκτικό.