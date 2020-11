Κοινωνία

Εστιατόριο λειτουργούσε εν μέσω καραντίνας

Βαριά πρόστιμα στον ιδιοκτήτη και τους θαμώνες.

Ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Έδεσσα λειτουργούσε την επιχείρησή του, παρά την απαγόρευση που ισχύει για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Όταν αστυνομικοί κλήθηκαν, το βράδυ της Παρασκευής, να ελέγξουν το κατάστημα -το οποίο λειτουργεί ως εστιατόριο- διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό του βρίσκονταν πέντε άτομα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, ο ιδιοκτήτης συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη των ασθενειών, ενώ από την αστυνομία επιβλήθηκε εναντίον του διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στους δε θαμώνες επιβλήθηκε, στον καθένα, πρόστιμο 300 ευρώ.