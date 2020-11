Κοινωνία

Κορονοϊός: Έφοδος αστυνομικών σε οίκους ανοχής – 17 συλλήψεις

Λειτουργούσαν παράνομα, αψηφώντας τα περιοριστικά μέτρα. “Τσουχτερά” πρόστιμα σε ιερόδουλες και πελάτες.

(φωτογραφία αρχείου)

17 άτομα συνελήφθησαν, το βράδυ της Παρασκευής, μέσα σε οίκους ανοχής που λειτουργούσαν παράνομα στην περιοχή της Ομόνοιας, για παραβίαση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για παράνομη λειτουργία οίκων ανοχής στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκαν στην περιοχή της Ομόνοιας τρεις οίκοι ανοχής, εντός του οποίων παρευρίσκονταν άτομα.

Από τον έλεγχο που επακολούθησε, συνελήφθησαν τρία άτομα (δύο γυναίκες και ένας άνδρας), ως προσωρινά υπεύθυνοι, να λειτουργούν οίκο ανοχής παραβιάζοντας την σφράγιση του, οκτώ γυναίκες ως εργαζόμενες και έξι άνδρες ως πελάτες, παραβιάζοντες άπαντες τις περιοριστικές διατάξεις.

Σε όλους τους συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ, ενώ στους προσωρινά υπεύθυνους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, για παραβίαση των διατάξεων περί αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού.