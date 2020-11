Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ευχές για τους ασθενείς έγραψαν στις στολές τους οι γιατροί (εικόνες)

Μία συγκινητική πρωτοβουλία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο, για να εμψυχώσει τους ασθενείς με COVID-19.

Χριστουγεννιάτικες ευχές, γραμμένες στις στολές του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο Κοζάνης… Μία συγκινητική πρωτοβουλία με σκοπό την τόνωση του ηθικού των ασθενών που δίνουν τη μάχη με τον κορονοϊό.

Viral έχουν γίνει οι εικόνες μέσω των social media, με μηνύματα συμπαράστασης, χριστουγεννιάτικα δεντράκια και αστεράκια.

«Καλά Χριστούγεννα», «Υπομονή», «Μην απελπίζεσαι», «Χαμογέλα μου», αναφέρουν ορισμένα από τα μηνύματα προς τους ασθενείς.