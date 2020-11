Κόσμος

Γαλλία: σοβαρά επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαζικές διαδηλώσεις σε πολλές γαλλικές πόλεις, με συνθήματα κατά της αστυνομικής βίας και υπέρ της ελευθεροτυπίας.

Η γαλλική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον των διαδηλωτών, σε μια κινητοποίηση κατά της αστυνομικής βίας στο Παρίσι, αφού κουκουλοφόροι εκτόξευσαν πυροτεχνήματα, έστησαν οδοφράγματα και πέταξαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών.

Χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη Γαλλία διαδήλωσαν σήμερα, σε πολλές πόλεις, διαμαρτυρόμενοι για την αστυνομικοί βία και υπέρ της ελευθεροτυπίας. Αφορμή στάθηκε ο πρόσφατος ξυλοδαρμός ενός μαύρου μουσικού παραγωγού από αστυνομικούς, αλλά και το νομοσχέδιο περί "Καθολικής Ασφάλειας" που απαγορεύει τη δημοσίευση φωτογραφιών αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας και ο οποίος θεωρείται ότι περιορίζει το δικαίωμα των δημοσιογράφων να καταγγέλλουν την αστυνομική βία.

Εκτός από το Παρίσι, διαδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στο Μπορντό, τη Λιόν, το Στρασβούργο, τη Μασσαλία, την Γκρενόμπλ, το Κλερμόν-Φεράν και άλλες πόλεις. Στη Λιλ, περίπου 1.000-1.500 διαδηλωτές, με επικεφαλής τη δήμαρχο Μαρτίν Ομπρί, συγκεντρώθηκαν υπό το σύνθημα "Ελευθερία, Ισότητα, Βιντεοσκόπηση". Στο Μονπελιέ, οι περίπου 4-5.000 διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως "Περισσότεροι αστυνομικοί παρά γιατροί - αυτή είναι η προτεραιότητα".