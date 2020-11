Αθλητικά

Γκραν πρι Μπαχρέιν: “αέρας” ο Χάμιλτον

Όλο και πιο κοντά στο ορόσημο των 100 pole position, ο επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Φόρμουλα Ένα.

Ο επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Φόρμουλα Ένα, Λιούις Χάμιλτον, εξασφάλισε την pole position στο γκραν πρι του Μπαχρέιν κάνοντας ρεκόρ πίστας γρηγορότερου γύρου με 1 λεπτό 27.264΄΄

Αυτή ήταν η 98η pole position στην καριέρα του Βρετανού πιλότου της Mercedes. Ο «ομόσταυλός» του, Βάλτερι Μπότας θα εκκινήσει δίπλα του αύριο (29/11), από την πρώτη γραμμή καθώς έφερε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο, ενώ τρίτος στις κατατακτήριες δοκιμές του 15ου γκραν πρι της χρονιάς τερμάτισε ο Ολανδός οδηγός Μαξ Φερστάπεν με Red Bull.