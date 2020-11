Κόσμος

Ινδονησία: Τζιχαντιστές εκτέλεσαν τέσσερις χριστιανούς

Πυρπόλησαν σπίτια, αποκεφάλισαν έναν άνδρα και έκαψαν ζωντανό έναν άλλον.

(φωτογραφία αρχείου)

Εξτρεμιστές μουσουλμάνοι που πρόσκεινται στο “Ισλαμικό Κράτος” σκότωσαν τέσσερις χριστιανούς, αποκεφαλίζοντας τον έναν και καίγοντας ζωντανό έναν δεύτερο, σε ένα απομονωμένο χωριό του νησιού Σουλαουέζι, στην Ινδονησία.

Οι δράστες, που ήταν οπλισμένοι με σπαθιά και πυροβόλα, έφτασαν το πρωί της Παρασκευής στο χωριό Λεμπαντόνγκοα, στο κέντρο του νησιού. Σκότωσαν τέσσερις άνδρες και πυρπόλησαν έξι σπίτια. Σε ένα από αυτά τα κτίρια τελούνταν προσευχές και θρησκευτικές λειτουργίες, διευκρίνισε η τοπική Αστυνομία.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει καμία σύλληψη και τα κίνητρα των δραστών δεν είναι σαφή, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία. Ωστόσο, οι Αρχές της χώρας θεωρούν ότι η επίθεση είναι έργο των “Μουτζαχεντίν της Ανατολικής Ινδονησίας” (MIT), μιας ομάδας που εδρεύει στο Σουλαουέζι και είναι μία από τις περίπου 10 ριζοσπαστικές οργανώσεις οι οποίες έχουν ορκιστεί πίστη στο “Ισλαμικό Κράτος”. Στο Κεντρικό Σουλαουέζι (πρώην Κελέβη), εδώ και δεκαετίες σημειώνονται βίαια επεισόδια μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι δράστες ανήκαν στο ΜΙΤ, αφού δείξαμε φωτογραφίες μελών αυτής της οργάνωσης στους μάρτυρες της επίθεσης», είπε ο αστυνομικός διευθυντής Γιόγκα Πριγιαχουτάμα.

Η αυτοσχέδια εκκλησία ήταν άδεια τη στιγμή της επίθεσης. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους βρίσκονταν στα σπίτια τους.

Ο αρχηγός του χωριού είπε ότι και τα τέσσερα θύματα ήταν άνδρες. Ο ένας μαχαιρώθηκε ο δεύτερος αποκεφαλίστηκε, ο τρίτος σχεδόν αποκεφαλίστηκε και ο τέταρτος κάηκε ζωντανός μέσα στο σπίτι του.

Εάν η επίθεση αυτή είναι πράγματι έργο της ΜΙΤ, θα είναι η πρώτη αφότου η αντιτρομοκρατική υπηρεσία σκότωσε τον ηγέτη της οργάνωσης, πριν από τέσσερα χρόνια. Ένας ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας, ο Σίντνεϊ Τζόουνς, είπε ότι το 2018, όταν η πόλη Πάλου του Σουλαουέζι επλήγη από σεισμό και τσουνάμι, πιστεύεται ότι η ΜΙΤ έστειλε μέλη της στην περιοχή, που παρίσταναν τους εθελοντές, αλλά στην πραγματικότητα είχαν αναλάβει να στρατολογήσουν νέα μέλη.