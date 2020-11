Οικονομία

Σταϊκούρας για Επιστρεπτέα Προκαταβολή: ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης

To ενδεχόμενο να δοθεί ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα MyBusinessSupport για τον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μελετά το υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα η παράταση του lockdown και τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου αναμένεται να οδηγήσει σε επέκταση των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων .

Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, μελετάται η πιθανότητα να δοθεί μικρή παράταση στην διάρκεια υποβολής αιτήσεων για τον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, όπως συνέβη και στους προηγούμενους κύκλους. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Μέχρι χθες το βράδυ περισσότερες από 380.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες είχαν υποβάλει αιτήσεις στην πλατφόρμα ΜyBusinessSupport για περίπου 1,9 δισ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε μία εβδομάδα περισσότερες από 320.000 επιχειρήσεις έχουν λάβει 1,53 δισ. Ευρώ, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική».

Το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για την άντληση ρευστότητας μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής συμβάλλει παράλληλα και στη διατήρηση εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας καθώς όταν μια επιχείρηση λαμβάνει την οικονομική ενίσχυση δεσμεύεται ότι δεν θα προχωρήσει σε απολύσεις έως το τέλος Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, ο επόμενος κύκλος πιθανόν ξεκινήσει τον Ιανουάριο καθώς θα ληφθούν υπόψη και τα στοιχεία του Δεκεμβρίου. Μάλιστα επεσήμανε ότι και στον επόμενο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα προβλέπεται ότι το 50% της ενίσχυσης που θα ληφθεί δεν θα επιστραφεί.

Επέκταση των μέτρων στήριξης και τον Δεκέμβριο

Η διατήρηση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας και κάποιες ημέρες του Δεκεμβρίου, με τα έως τώρα δεδομένα, οδηγεί και σε επέκταση των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, υποχρεωτική μείωση ενοικίων, αναστολές πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων αποτελούν μερικές από τις παρεμβάσεις οι οποίες θα συνεχιστούν και το Δεκέμβριο, σημείωσε ο ΥΠΟΙΚ. Αναφερόμενος μάλιστα στην καταβολή του 50% της απώλειες που υφίστανται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που εισπράττουν μειωμένα ενοίκια απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, δήλωσε ότι είναι πιθανό να επεκταθεί και το Δεκέμβριο.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο για μία «νέα» ρύθμιση 100-120 δόσεων, ο Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι είναι κάτι που θα μελετηθεί πιθανόν μετά από 1-2-4 μήνες ανάλογα με την πορεία της υγειονομικής κρίσης.

Όσον αφορά την πλατφόρμα για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, επεσήμανε ότι θα ανοίξει εντός του Δεκεμβρίου ενώ η προκαταβολή σχεδιάζεται να δοθεί στους δικαιούχους εντός του μηνός.