Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πουλάκου στον ΑΝΤ1: Μικρότερη η πίεση στο Νοσοκομείο “Η Σωτηρία” (βίντεο)

Τι είπε η λοιμωξιολόγος για τα χαρακτηριστικά των ασθενών που εισάγονται τα τελευταία 24ωρα.