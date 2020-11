Αθλητικά

Άρης – Ολυμπιακός: με “καρδιά” πρωταθλητή και… Μπουχαλάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την μοναξιά της κορυφής απολαμβάνουν οι Πειραιώτες που υποχρέωσαν τον Άρη στην πρώτη του φετινή ήττα στο πρωτάθλημα.

«Πιο καλή η μοναξιά…», τραγουδάνε στον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς επικράτησε με 2-1 του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με δυο τέρματα του Ανδρέα Μπουχαλάκη, σε αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική της Super League. Μόνοι πρώτοι έμειναν οι Πειραιώτες, υποχρεώνοντας τους μέχρι πρότινος συγκατοίκους τους – που απλά μείωσαν με τον Φακούντο Μπερτόγλιο – στην κορυφή στην πρώτη φετινή τους ήττα.

Στο ξεκίνημα του αγώνα οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή της μπάλας, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πιο απειλητικοί. Στο 10’ ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί κέρδισε τη μονομαχία από τον Λίντσεϊ Ρόουζ, ωστόσο το πλασέ του ήταν αδύναμο για να νικήσει τον Μάριο Σιαμπάνη. Έξι λεπτά μετά, η αντεπίθεση του Ολυμπιακού είχε τελικό αποδέκτη τον Κώστα Φορτούνη που μέσα από την περιοχή δεν τελείωσε σωστά τη φάση.

Η τρίτη ευκαιρία ήταν και η… φαρμακερή για τους φιλοξενούμενους. Από φάουλ του Φορτούνη από τα δεξιά, ο Ρούμπεν Σεμέδο πήρε την πρώτη κεφαλιά και από κοντά ο Ανδρέας Μπουχαλάκης έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 στο 29’! Από μια στατική φάση προσπάθησε να απειλήσει ο Άρης, αλλά το σουτ του Ματέο Γκαρσία στο 41’ μετά το φάουλ του Χαβιέ Ματίγια ήταν πολύ άστοχο.

Δεν πέρασαν δυο λεπτά από την έναρξη του δευτέρου μέρους, με τον Φορτούνη να πασάρει στον Μπουχαλάκη και ο τελευταίος, με διαγώνιο αριστερό σουτ, να τινάζει τα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 0-2! Ο Άκης Μάντζιος προσπάθησε να αλλάξει με τις αλλαγές του τη ροή του αγώνα. Κι αφού το σουτ του Ελ Αραμπί δε βρήκε στόχο στο 73’, αμέσως μετά ο Άρης μείωσε: από γύρισμα του Σαντέ Σίλβα από τα αριστερά, ο Μπερτόγλιο αμαρκάριστος νίκησε τον Ζοσέ Σα για το 1-2! Σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε…

Ο Ολυμπιακός έφτασε τις επτά νίκες στα οκτώ πρώτα παιχνίδια, υποχρέωσε τον Άρη στην πρώτη φετινή του ήττα και κοιτάει με αισιοδοξία την αναμέτρηση απέναντι στη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ» (Τρίτη 1/12, 22:00) για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Διαιτητής: Ιβάν Μπέμπεκ (Κροατία)

Κίτρινες: - Σεμέδο, Σισέ, Φορτούνης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Σιαμπάνης, Σούντγκρεν (84’ Γκάνεα), Ρόουζ, Μπεναλουάν, Σάκιτς, Ματίγια, Τζέγκο, Σάσα (69’ Μπερτόγλιο), Ματέο (57’ Σίλβα), Γκάμα, Μάνος (57’ Λόπεθ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Σεμέδο, Σισέ, Ραφίνια, Χολέμπας, Μπουχαλάκης (90’+10’ Πέπε), Εμβιλά, Λοβέρα (63’ Μασούρας), Καμαρά, Φορτούνης (83’ Βρουσάι), Ελ Αραμπί (83’ Κάιπερς).