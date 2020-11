Κοινωνία

Άγρια επίθεση από σκυλιά δέχθηκε γυναίκα

Την έσωσε κάτοικος που άκουσε τις φωνές της. Διακομίστηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Θύμα επίθεσης από σκυλιά έπεσε μία 60χρονη γυναίκα στα Βασιλικά της Εύβοιας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το eviatopblog.gr, ήταν σε μάντρα τα 4 σκυλιά, τα οποία είχε για φύλακες ο ιδιοκτήτης. Η πόρτα ήταν ανοικτή και όταν πέρασε η 60χρονη από τον δρόμο, βγήκαν τα σκυλιά και της επιτέθηκαν.

Ένας κάτοικος της περιοχής άκουσε τις φωνές της γυναίκας και με ένα γεωργικό εργαλείο κατάφερε να τη σώσει.

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο.