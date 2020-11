Πολιτική

Κορονοϊός – Πλακιωτάκης: εισήχθη για νοσηλεία στον “Ευαγγελισμό”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εισαγωγή έγινε μετά από σύσταση των ιατρών. Τι λέει ο ίδιος σε ανάρτηση του.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος προσβλήθηκε πριν από λίγες ημέρες από κορονοϊό, σε ανάρτηση του έκανε γνωστό πως εισήχθη στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», μετά από σύσταση των ιατρών.

Οι γιατροί του συνέστησαν την εισαγωγή, προκειμένου να του χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή κι αυτή να λειτουργήσει γρηγορότερα.

«Ακολουθώ τις οδηγίες τους, ώστε να επανέλθω το ταχύτερο στα καθήκοντα μου», αναφέρει στην ανάρτηση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Πλακιωτάκης νοσηλεύεται προληπτικά σε ΜΑΦ, σε καλή κατάσταση.