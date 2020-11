Οικονομία

Lockdown και Black Friday “απογείωσαν” τις ηλεκτρονικές παραγγελίες

Εντυπωσιακή αύξηση των παραγγελιών, ακόμη και στα online φαρμακεία.

H Black Friday σε συνδυασμό με το lockdown εκτόξευσαν τις ηλεκτρονικές παραγγελίες για καταναλωτικά αγαθά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Convert Group, η Παρασκευή 27ης Νοεμβρίου αποτελεί το νέο ρεκόρ σε ημερήσια δαπάνη που πραγματοποιήθηκε από τους καταναλωτές στα online φαρμακεία και τη 2η μεγαλύτερη ημερήσια δαπάνη στα οnline σούπερ μάρκετ, μετά την 5η Νοεμβρίου, την ημέρα πριν από την έναρξη του 2ου lockdown.

Συγκεκριμένα, με +319% εκτοξεύτηκε η αξία στις οnline αγορές καταναλωτικών αγαθών από τα σούπερ μάρκετ και με +103% από τα φαρμακεία για το διάστημα 1-27 Νοεμβρίου 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου σημειώθηκε μάλιστα επιπλέον άνοδος με +26% στα online σούπερ μάρκετ και +104% στα online φαρμακεία σε σχέση με τις 3 προηγούμενες Παρασκευές του Νοεμβρίου 2020.

Οι 5 κατηγορίες με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τζίρου στα online σούπερ μάρκετ που σημειώθηκαν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ήταν οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες (+848%), οι ανοιχτές πάνες (+222%), οι πάνες βρακάκι (+88%), τα ουίσκι (+84%) και τα είδη κουζίνας (+80%). Αντίστοιχα στα online φαρμακεία τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων παρουσίασαν οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες (+304%), οι μάσκες περιποίησης προσώπου (+275%), τα προϊόντα makeup ματιών (+261%), τα προϊόντα περιποίησης χειλιών (+242%), τα πακέτα δώρου για περιποίηση γυναικείου προσώπου (+235%) και οι κρέμες αντιγήρανσης (+195%).

Η Convert Group εκτιμά ότι η αξία των οnline αγορών από τα online σούπερ μάρκετ και τα οnline φαρμακεία θα ξεπεράσει το 2020 τα 300 εκατ. ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), ενώ δεν περιλαμβάνει τις αγορές που γίνονται σε online pet shops, κάβες, ειδικευμένα e-shops με πάνες, κάψουλες καφέ, κ.ά.