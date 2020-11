Τεχνολογία - Επιστήμη

Φεγγάρι με φωτοστέφανο: Τι είναι το σπάνιο φαινόμενο (εικόνες)

Πώς εξηγείται η ασυνήθιστη εικόνα στον νυχτερινό ουρανό της Ελλάδας.

Αίσθηση έχει προκαλέσει στα social media η εικόνα του φεγγαριού με το… φωτοστέφανο, στον νυχτερινό ουρανό της χώρας μας, μιας και το φαινόμενο δεν είναι συνηθισμένο.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο, το οποίο στη Μετεωρολογία ονομάζεται “Άλως” και προκαλείται από τη διάθλαση και ανάκλαση του σεληνιακού (ή του ηλιακού, αντίστοιχα) φωτός πάνω στους παγοκρυστάλλους των νεφών.

Γενικά θεωρείται προάγγελος κακοκαιρίας. Υπενθυμίζεται πως η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με ισχυρές βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους που θα σαρώσουν τη χώρα.