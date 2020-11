Κοινωνία

Έλληνες ναυτικοί όμηροι πειρατών

Πρόκειται για τον πλοίαρχο του ελληνικών συμφερόντων πλοίου και δυο ναυτικούς.

Τρεις Έλληνες ναυτικοί είναι όμηροι σε πλοίο από ρεσάλτο πειρατών στην Νέα Γουινέα.

Πρόκειται για τον πλοίαρχο και δυο ναύτες, μέλη του πληρώματος του πλοίου, το οποίο είναι ελληνικών συμφερόντων, υπό ξένη σημαία.

Πάνω στο πλοίο βρίσκονται ακόμη δυο Έλληνες ναυτικοί. Πληροφορίες από το Υπουργείο Ναυτιλίας, αναφέρουν ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους και γίνονται διαπραγματεύσεις με τους πειρατές για την απελευθέρωση τους.