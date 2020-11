Κοινωνία

Ομηρία ελλήνων ναυτικών: σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με τους πειρατές

Ποια η κατάσταση των πέντε ναυτικών που βρίσκονται στα χέρια πειρατών στο λιμάνι του Λάγκος. Η έκκληση του ΠΕΝΕΝ για την ενημέρωση των οικογενειών.

Καλά στην υγεία τους είναι πέντε Έλληνες ναυτικοί, στο πλοίο των οποίων έγινε έφοδος πειρατών στην Νιγηρία.

Οι πειρατές πήραν ομήρους τον πλοίαρχο και δύο ναύτες από τους πέντε Έλληνες που ανήκουν στο πλήρωμα του εφοδιαστικού δεξαμενόπλοιου, ελληνικών συμφερόντων, Στέλιος Κ, το οποίο πλέει υπό σημαία Τόγκο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα υπόλοιπα δύο μέλη του πληρώματος οδήγησαν το πλοίο σε ασφαλές λιμάνι στο Λάγκος.

Βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τους πειρατές για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των τριών απαχθέντων ναυτικών, κατά τις πληροφορίες του υπουργείου. Ως αυτό το στάδιο, η ενημέρωση που έχουν οι ελληνικές αρχές είναι πως και οι πέντε ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους.

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού καταγγέλλει σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε πως οι συγγενείς των απαχθέντων δεν έχουν καταφέρει μέχρι εδώ να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους. Απευθύνει έκκληση να υπάρξει άμεσα ενημέρωση των οικογενειών για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους πειρατές: «η αγωνία των συγγενών των ναυτεργατών έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της», τονίζει. Στην ανακοίνωση της, η ΠΕΝΕΝ τονίζει πως «η ένοπλη ομάδα που απήγαγε τους Έλληνες ναυτεργάτες προσδοκά την ανταλλαγή των απαχθέντων στη βάση μιας οικονομικής συμφωνίας (λύτρα) για την απελευθέρωσή τους».

Ζητά από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη «να πάρει πρωτοβουλία τόσο σε διεθνές ναυτιλιακό επίπεδο όσο και με τις κυβερνήσεις των χωρών όπου σημειώνονται οι επιθέσεις, ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί κατά το δυνατόν αποτελεσματικά και με τον τρόπο αυτό να προστατευτεί η ζωή των ναυτεργατών, Ελλήνων και αλλοδαπών, που επανδρώνουν στην ελληνική και διεθνή ναυτιλία».