Τουρκία: γιγαντιαία επιχείρηση με εκατοντάδες συλλήψεις

Όλα τα πρόσωπα που συνελήφθησαν φέρονται να συνδέονται με το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), οργάνωση την οποία η Άγκυρα χαρακτηρίζει τρομοκρατική.

Οι τουρκικές αρχές γνωστοποίησαν ότι συνέλαβαν 641 υπόπτους στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας επιχείρησης τις προηγούμενες δύο ημέρες, μετέδωσε χθες Σάββατο το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με το Ανατολή, έγιναν έφοδοι σε διευθύνσεις σε 42 επαρχίες και πόλεις της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια των οποίων κατασχέθηκαν πιστόλια, τουφέκια, έγγραφα της κουρδικής αυτονομιστικής οργάνωσης και ψηφιακό υλικό.

Οι τουρκικές αρχές έχουν κλιμακώσει το τελευταίο διάστημα τις επιχειρήσεις τους εναντίον φερόμενων ως υποστηρικτών του PKK. Περίπου εκατό ύποπτοι, ανάμεσά τους δικηγόροι και εκπαιδευτικοί, συνελήφθησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Το PKK, οργάνωση την οποία επίσης χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οι ΗΠΑ και η ΕΕ, διεξάγει ανταρτοπόλεμο στην Τουρκία από τη δεκαετία του 1980.