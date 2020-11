Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: συμφωνία με τη Moderna για αγορά επιπλέον εμβολίων

Το Λονδίνο θα αποκτήσει πρόσβαση σε αριθμό δόσεων του συγκεκριμένου σκευάσματος που αρκεί για τον εμβολιασμό 3,5 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας έκλεισε συμφωνία με την εταιρεία Moderna Inc για την αγορά επιπλέον 2 εκατομμυρίων δόσεων του υποψηφίου εμβολίου της εναντίον του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε η ίδια σήμερα.

Με τη συμφωνία αυτή, το Λονδίνο θα αποκτήσει πρόσβαση σε αριθμό δόσεων του συγκεκριμένου σκευάσματος που αρκεί για τον εμβολιασμό 3,5 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Συνολικά, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει κλείσει συμφωνίες για την αγορά 357 εκατομμυρίων δόσεων υποψηφίων εμβολίων από επτά εταιρίες και φορείς που τα αναπτύσσουν, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του βρετανικού υπουργείου Υγείας.

Ο βρετανός υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ διαβεβαίωσε πως το Λονδίνο έχει πλέον ιδιαίτερα «ευρύ φάσμα» υποψηφίων εμβολίων στη διάθεσή του και «είναι έτοιμο» να αρχίσει ανοσοποίηση μόλις λάβουν πιστοποίηση από τον αρμόδιο εποπτικό φορέα, «ξεκινώντας από εκείνους που θα ωφεληθούν περισσότερο».