Κοινωνία

“Ντου” της Δίωξης Ναρκωτικών σε διαμέρισμα στον Κολωνό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι άντρες της Δίωξης Ναρκωτικών παρακολουθούσαν εδώ και μέρες το σπίτι 26χρονου. Τι εντόπισαν σε έφοδο που έκαναν.

Μετά από έρευνα και παρακολούθηση για πολλές ημέρες στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά εντόπισαν στο σπίτι ενός 26χρονου κατεργασμένη και ακατέργαστη κάνναβη , κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη και ζυγαριές ακριβείας.

Ο εκπαιδευμένος σκύλος 'BRUTUS'', βρήκε:

12 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης βάρους 9.326 γρ.

τρεις συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, βάρους 256 γρ.,

τρεις συσκευασίες κοκαΐνη, βάρους 128 γρ.,

μια συσκευασία μεθαμφεταμίνη σε μορφή κρυστάλλων, βάρους 60 γρ.,

δύο ζυγαριές ακριβείας-

Αυτό που ερευνάται είναι πού διοχέτευε τα ναρκωτικά ο 26χρονος ο οποίος φαίνεται να είχε επαφές με πολλούς νεαρούς τους οποίους, προφανώς, προμήθευε ουσίες.